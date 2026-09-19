La Gazzetta dello Sport in apertura: "Bologna -Torino per ripartire". Il quotidiano presenta il match, con probabili formazioni, dichiarazioni pre-gara e altro. Nella parte dedicata al Torino l'attenzione cade sul Cholito Simeone, sicuramente uno di quelli che ha deluso di più in questo avvio di campionato granata. "Per la prima volta è a secco in Serie A col Toro da sei gare di fila". Ma adesso che la schiena è guarita l'argentino vuole e deve tornare ad essere un leader anche tecnico della squadra, servono obbligatoriamente i suoi preziosi gol. In più un cenno alle parole di Abate che si è espresso in conferenza stampa in difesa dei ragazzi che sono stati scriticati, su tutti il nuovo portiere brasiliano del Toro, Lucas Perri.