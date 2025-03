La Gazzetta dello Sport: “Sorrentino vota Vanja”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport propone un’intervista a Stefano Sorrentino, ex portiere del Torino, che incorona Milinkovic-Savic come miglior estremo difensore della Serie A: "Prima di tutto perché è un portiere decisivo, uno che porta punti. È facile fare grandi parate quando si è sul 3-0, molto meno quando c'è da salvare un risultato e incidere su una vittoria". Vanja lo sta facendo". Sull’assenza del portiere granata dalle convocazioni della Serbia, Sorrentino commenta: "Sono i misteri del calcio, che è bello proprio perché è strano. C’è chi ha esordito in nazionale senza nemmeno una presenza in Serie A. Non conosco le gerarchie e le dinamiche interne della Serbia, ma sono certo che, continuando così, riuscirà a togliersi soddisfazioni anche a livello internazionale".