Perché la Serbia non convoca Vanja Milinkovic-Savic? I possibili motivi

Nessuna tensione tra Vanja e il ct Stojkovic, l’assenza del numero uno granata è probabilmente da ricondurre a una scelta condivisa

Gianluca Sartori Direttore 20 marzo - 06:30

Vanja Milinkovic-Savic sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Nove clean sheet conseguiti fin qui dopo i 18 della scorsa stagione, quattro rigori parati, portiere con più salvataggi in Serie A (104). Sui 38 punti del Torino in classifica, almeno 4-5 portano la sua firma. I numeri dicono che il portiere del Torino è in lizza per aggiudicarsi a fine stagione la palma di miglior estremo difensore del campionato italiano, di certo non povero di buoni portieri. E allora, perché ancora una volta non è stato convocato dalla Serbia?

Per la doppia sfida all’Austria valida per i playoff di Nations League, il ct Stojkovic ha convocato tre portieri: Rajkovic dell’Al-Ittihad, Petrovic dello Strasburgo e Jovanovic del Partizan. Con tutto il rispetto per questi interpreti, non si può pensare che Vanja non rientri tra i migliori tre portieri serbi del momento. Ecco perché non vederlo nel gruppo della nazionale balcanica suona strano. Vanja Milinkovic-Savic non ha fatto più parte della sua Nazionale dopo la conclusione di Euro 2024. In autunno ci sono stati di mezzo anche dei problemi fisici, ma non è certo questa la vera ragione, anche perché l’assenza perdura tuttora.

Quali sono, dunque, i motivi? Come detto, non può essere una semplice scelta tecnica di Stojkovic non ritenerlo tra i tre migliori portieri serbi (fu peraltro proprio questo tecnico a sceglierlo come titolare per il Mondiale del 2022 in Qatar). Ma, al momento, non risultano frizioni o tensioni con Vanja. Di certo oggi il portiere titolare della Nazionale è Rajkovic, che si è preso il posto a partire dall’ultima amichevole pre-Europeo. Vanja giocò la sfida precedente con l’Austria e non si espresse al meglio. Da lì il tecnico ha optato per Rajkovic, che ha sempre fatto bene quando chiamato in causa. Quello del portiere è un ruolo particolare, il turnover non è consigliabile (nemmeno in una Nazionale) e le gerarchie devono essere chiare.

Considerando questo, Vanja al momento non appare molto attirato dall’ipotesi di andare in Nazionale per fare il secondo. Soprattutto, potrebbero pesare anche delle motivazioni extra campo. Dopo l’Europeo, infatti, la Serbia fu aspramente criticata in patria per l’eliminazione nel girone e tra i principali capri espiatori c’è stato il fratello di Vanja, Sergej, che - risentito - da allora ha dato di fatto l’addio alla Nazionale. Lo stesso Vanja ha avuto dei problemi ambientali (risale allo scorso giugno un episodio poco chiaro relativo a una presunta rissa con un tifoso serbo in Germania). Anche per questo, e per la solidarietà con il fratellone Sergej, Vanja al momento – di comune accordo con il ct Stojkovic – preferisce rimanere al Filadelfia durante le soste. In ogni caso, in futuro la situazione potrebbe tornare alla normalità, soprattutto se il portiere granata continuasse con questo super rendimento.