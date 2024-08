La Gazzetta dello Sport: “Sosa e Pedersen, due armi in più con il Venezia”

La Gazzetta dello Sport fa un punto sugli esterni in vista di Venezia-Torino, concentrandosi sull'apporto che potranno dare Sosa e Pedersen al reparto. Per la sfida in laguna diverse le soluzioni al vaglio di Vanoli: "Compresa quella oggi meno attesa: la presenza nella formazione di partenza sia di Pedersen che di Sosa. Ali nuove per planare in Laguna, il suggestivo slogan di lancio… Ma è più probabile che si possa assistere a questa ghiotta novità a partita in corso". Con Vojvoda che non preoccupa e arretrato quindi nuovamente in difesa, la probabilità maggiore a oggi è che si vada verso Lazaro a destra e Sosa a sinistra. Pedersen e Dembelé potranno dare una mano a gara in corso.