La rimonta del Toro in casa contro il Sassuolo grazie ai gol di Simeone e Pedersen, i complimenti di Cairo a D'Aversa, il derby che si avvicina e un nuovo nome per l'attacco: le ultime notizie riguardanti il Toro sui quotidiani in edicola

Tuttosport si apre con la grande rimonta del Toro, che vince 2-1 contro il Sassuolo dopo essere passato in svantaggio con il gol di Thorstvedt. I cambi di D'Aversa, Zapata e Pedersen, cambiano la partita: il solito Simeone trova l'undicesimo gol stagionale e la quinta rete consecutiva in casa, grazie all'assist di Ebosse, mentre il primo gol assoluto di Pedersen regala i tre punti al Toro. Una vittoria che dà fiducia e spinta verso l'ultima partita in casa, il derby contro la Juventus tra due settimane. In conferenza stampa, il tecnico granata D'Aversa si dice soddisfatto dei suoi ragazzi, ma resta vago sul suo futuro pur ammettendo i complimenti ricevuti da Cairo. Tra i migliori in campo secondo il quotidiano: oltre a i due autori del gol, anche Zapata, capace di dare freschezza al suo ingresso in campo, Vlasic ed Ebosse. Spazio anche al mercato, con un nuovo nome per l'attacco: Bamba Dieng, attaccante senegalese del Lorient, che ha realizzato 9 reti in Ligue 1 e su cui c'è l'interesse di altre squadre in Serie A. Sullo sfondo non tramonta l'idea Francesco Esposito.

Anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulla vittoria di ieri. Simeone sale a quota 96 gol in A, con cinque gol consecutivi in casa, un record, nell'era dei tre punti, riuscito solo a Marco Ferrante nel 2000. Mentre i punti conquistati dall'arrivo di D'Aversa sono 17 in 10 giornate, di cui ben 13 davanti ai propri tifosi, con quattro vittorie in cinque gare disputate. Secondo La Gazzetta, la rimonta del Toro nasce dalla prestazione di Vlasic e dall'ingresso di Zapata dalla panchina, che sforna anche l'assist del gol vittoria. Tra i migliori anche Obrador e Ilkhan, che hanno disputato un'ottima partita.

Su La Stampa si analizza l'orgoglio del Toro, che dopo lo svantaggio non molla e segna due gol nel giro di 5 minuti. In vista del derby, che vedrà il ritorno della Maratona, con oltre 20 mila biglietti già venduti, la rimonta rappresenta una bella reazione. Simeone si conferma il goleador della squadra e adesso tocca a Cairo e Petrachi blindare il giocatore, su cui è forte l'interesse del River Plate. Tra i titolari la novità è stata quella di Njie al fianco del Cholito. Lo svedese è stato prima sfortunato colpendo una doppia traversa di testa, ma poi ha sprecato due ottime chance per segnare.

Infine il Corriere di Torino, che lascia spazio alle parole di D'Aversa, che nel post partita si gode l'abbraccio dei suoi giocatori, non pensando al suo futuro. Mentre Simeone suona la carica in vista delle ultime due partite stagionali: contro il Cagliari in trasferta e all'Olimpico contro la Juventus. Tra i peggiori secondo il quotidiano emergono soprattutto Coco e Lazaro, entrambi colpevoli sulla rete di Thorstvedt.