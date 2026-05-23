L'argomento madre sulle pagine dei quotidiani di oggi non poteva che essere il derby della Mole che si giocherà domenica alle 20:45. Manca un giorno, poi la stagione della Serie A sarà conclusa. La gara di domani ha un peso particolare perché per Torino e Juventus l'annata è stata sottotono, e l'incontro potrà risollevare gli animi oppure affossarli in vista della stagione che verrà.

Su Tuttosport il prossimo match la fa ovviamente da padrone, con Ilkhan che si scalda preparandosi al suo primo derby della Mole. Un occhio va anche alla prossima stagione: la dirigenza sembra intenzionata a trattenere Vlasic, salvo occasioni clamorose di cessione, ed è pronta a riaccogliere Cacciamani dall'esperienza in Serie B.

Su La Gazzetta dello Sport è protagonista Simeone. L'argentino ha l'occasione per entrare nella storia del Torino, infatti domenica ha l'occasione di diventare l'unico giocatore granata ad andare a segno in sei partite casalinghe consecutive, da quando il campionato assegna tre punti in caso di vittoria. Intanto, la Juventus perde Yildiz dunque si gioca tutto con Boga, arrivato nell'ultima sessione di mercato invernale e già in grado di incidere e prendersi spazio.

Il Corriere Torino titola invece "Duvan contro Dusan: l’altro derby". Il quotidiano si concentra infatti sui due attaccanti che dovranno prendersi la squadra sulle spalle. "Così uguali, così diversi. La Juventus è la seconda vittima preferita dal centravanti colombiano: 8 gol tra Serie A e Coppa Italia, in 20 incroci (solo al Sassuolo ha segnato più volte, 10). Ma il granata non ha mai segnato in un derby, né in Colombia né a Genova, ai tempi della Samp". I tifosi sono pronti a sostenere il loro capitano, il Grande Torino è verso il tutto esaurito.

La Stampa mette il focus sui sostenitori granata. Oggi è in programma l'allenamento a porte aperte al Filadelfia, domani il tifo organizzato tornerà allo stadio per sostenere la squadra in vista della stracittadina che concluderà la stagione: "Sulla coda dell'ennesima stagione sotto le attese e di fatto chiusa da tempo, per restare sveglia e concentrata la squadra di D'Aversa non poteva immaginare un finale così. Un film lungo 48 ore: pronto a riscrivere gli umori del Toro oppure ad affossarli del tutto".