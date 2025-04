La Stampa: “Lucca e Sava, quanti rimpianti per il Toro ci sono nell’Udinese”

Il quotidiano La Stampa oggi propone un articolo di avvicinamento alla sfida di lunedì tra Torino e Udinese nel quale analizza tutti gli ex giocatori granata che oggi si stanno mettendo bene in mostra con la maglia bianconera. L'errore più grosso è certamente quello che porta il nome di Lorenzo Lucca, l'attaccante classe 2000 è nato a Moncalieri ed è cresciuto nel vivaio del Toro ma dopo essere stato bocciato due volte è esploso in Serie B con la maglia del Pisa. Dopo un'esperienza all'Ajax ora è diventato grande a Udine e ha conquistato anche la maglia della Nazionale Italiana. Discorso simile anche per Razvan Sava, giovane portiere classe 2002, che il club granata ha scartato dopo una sola stagione cedendolo al Cluj per 250 mila euro. Ora l'estremo difensore rumeno si sta mettendo bene in mostra con l'Udinese e quest'anno ha già raccolto 12 presenze in Serie A giocando al posto del portiere titolare Okoye, quando infortunato. In caso di cessione a fine anno di Vanja Milinkovic-Savic, un talento come Sava avrebbe potuto far comodo al Torino.