La Stampa in apertura: "Buone idee, capacità di soffrire e una condizione atletica notevole". Ciò che ha sorpreso di più dell'esame più importante di tutta l'estate è stata la condizione atletica dei granata che aveva lasciato motivi di preoccupazione nelle scorse settimane. Tra giocatori indietro perché in rientro dal Mondiale e nuovi arrivi con pochi allenamenti sulle gambe ai ragazzi del Toro veniva chiesto di dimostrare di esser pronti e così è stato. I giovani si comportano ancora bene: "La vittoria porta la firma dei giovani granata, visto che al 18' del primo tempo Ali Dembélé ha spedito in porta l'assist dell'amico Alieu Njie (43 anni in due)". Non solo per il gol: "Si sono ben comportati anche Cacciamani e il portiere di riserva Mascardi (decisiva la parata su Sonne all'86')".