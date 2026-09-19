"Toro l'appuntamento al buio per svoltare" e "C'è un Toro in festa Mandragora azzurro dopo ben cinque anni". Queste le due aperture che l'edizione odierna de La Stampa dedica al Toro. Per il quotidiano i "peccati di gioventù" devono essere superati e adesso servono punti. Una partita tra due squadre che si vedranno al loro massimo dopo la maxi-sosta della prossima settimana. La quinta giornata, sarà, allora un "crocevia" importante per entrambe le squadre alla disperata ricerca di punti. Nel frattempo, sullo sfondo Rolando Mandragora torna in Nazionale dopo 5 anni dall'ultima volta: "Il desiderio si è avverato". Questo Toro italiano in festa non festeggia solo Mandragora ma anche gli azzurrini Mascardi, Comuzzo e Fortini tutti e tre scelti da mister Baldini per l'Under 21.