La Stampa: “Perciun sfida l’Italia e sogna di prendersi un posto nel Toro”

Il quotidiano La Stampa propone nella sua edizione odierna propone un approfondimento su Sergiu Perciun, trequartista di proprietà del Torino che stasera sfiderà l'Italia con la sua Moldova. Il giovane talento classe 2006 dei granata ha giocato 5 partite con la prima squadra in quest'ultimo campionato di Serie A con l'ormai ex allenatore Paolo Vanoli che aveva creduto in lui e aveva scommesso sulle sue qualità. Si tratta di un profilo da tenere molto in considerazione perché appare come uno dei talenti più promettente del settore giovanili del Toro e anche il nuovo tecnico Marco Baroni potrà studiarne le caratteristiche e decidere come sfruttarlo in campo. Potrà osservarlo quindi già questa sera in occasione della partita contro l'Italia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026 e poi allenarlo da vicino nel raduno e nel ritiro che prenderanno il via ad inizio luglio.