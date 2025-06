Torino, il programma dell’estate: le date del ritiro e l’amichevole in Germania

Torino, prima il raduno al Fila: il 14 luglio la partenza per Prato allo Stelvio

Il lavoro di Marco Baroni alla guida del Toro partirà ufficialmente martedì 8 luglio con il raduno al Filadelfia che sarà il primo momento utile per conoscere la squadra. La formazione granata rimarrà ad allenarsi a Torino per una settimana e poi viaggerà fino in Trentino Alto Adige per il consueto ritiro estivo in quota che quest'anno si svolgerà dal 14 al 26 luglio. Cambia il comune di montagna in cui il Torino si preparerà per la nuova stagione perché dopo due anni a Pinzolo, la nuova sede del ritiro granata sarà a Prato allo Stelvio. In questi tredici giorni di lavoro per il Toro dovrebbero essere organizzate anche un paio di amichevoli per cui la società si sta organizzando assieme ad altre squadre che si troveranno in zona in quel periodo.