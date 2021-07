La Stampa: “Pjaca il piccolo diamante che nel Toro può brillare”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il quotidiano La Stampa quest'oggi scrive dell'arrivo in granata di Marko Pjaca definendo l'attaccante croato come un piccolo diamante. Viene citata la grande ammirazione del nuovo allenatore del Toro Ivan Juric nei confronti del suo connazionale dato che nel 2018 affermò: "Pjaca nel dribbling sa essere devastante, il suo potenziale non è ancora stato espresso del tutto e deve liberarsi la testa dall'infortunio". Il giornale torinese prosegue riportando anche le parole di Salvatore Siriguche si è detto infastidito per come è finita la sua avventura con il Toro.