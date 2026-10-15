"Eravamo felici, poi il buio. Così vidi morire Meroni. Mi viene il magone quando parlo di lui, è un colpo tremendo che non passerà mai". L'edizione odierna de La Stampa dedica una toccante intervista a Fabrizio Poletti a 59 anni esatti dalla scomparsa di Gigi Meroni, la "Farfalla Granata", ripercorrendo la memoria di un legame fraterno e una tragedia che ha segnato la storia del Torino. Poletti rievoca con emozione il valore umano e l'anticonformismo del compagno di squadra, capace di sfidare i tabù degli anni '60 con profonda cultura e bontà d'animo: "Come prendeva la vita, ancora prima della classe straordinaria in campo. Era un personaggio stravagante e profondo, non l'ho mai sentito parlare male di nessuno nonostante le tante critiche ricevute. Il 15 ottobre del 1967 era un momento di felicità dopo la vittoria sulla Sampdoria, poi improvvisamente la tragedia mentre attraversavamo la strada in centro a Torino". Nel racconto emerge il dolore vivo dell'incidente e il ricordo commosso della vita condivisa con Meroni e la sua amata Kristiane: "Dal colpo alle spalle alla vista di Gigi a terra, fino alla dolorosa scoperta in ospedale: un lutto tremendo, ma il lunedì successivo scesi comunque in campo per giocare e vincere 4-0 il derby contro la Juve. Delle nostre notti a Genova per vedere Kristiane al rapporto mattutino di Rocco al Filadelfia: memorie indelebili di un amico unico. Alla commemorazione di oggi al cippo di Corso Re Umberto mettete una candela anche da parte mia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.