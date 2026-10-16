Nell'edizione odierna de La Stampa c'è un'intervista a Paolo Pulici dedicata ai 100 anni che il Filadelfia compirà domani, sabato 17 ottobre. "Quel giorno io ho pianto per la rabbia e il dolore: l'anima del Toro è morta con quella distruzione" - afferma la bandiera granata riguardo alla demolizione dell'impianto del 1997, definendo il Filadelfia - "La casa del Toro. E la mia casa più bella per 17 anni". Sul suo primo giorno lì durante una partita-provino con il Legnano contro la Primavera del Toro ha aggiunto: "Mi presero e così iniziai a capire dov'ero: entravi e c'era subito un pezzo dell'elica e la ruota dell'aereo di Superga, poi nello spogliatoio il magazziniere ti diceva che lì si cambiava Valentino Mazzola e in campo sentivi la presenza degli Invincibili". Puliciclone ha poi sottolineato sulla presenza dei tifosi al Fila: "Era un battesimo granata. Ci parlavano di loro, quasi come fosse un testimone da passare in un'infinita staffetta dei ricordi. Quando loro ti paragonavano a qualcuno del Grande Torino per una giocata, allora ti sentivi imbattibile: era una magia e quella maglia granata era come un mantello con dei poteri speciali". Sul suo ritorno al Filadelfia, dopo la ricostruzione del 2017 ha dichiarato: "Un pezzo di anima l'ho ritrovato in quei monconi che hanno lasciato in piedi: per me è il vero Fila. Quando vado dico sempre: "Quella è la parte mia, il resto non conta"".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.