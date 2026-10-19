Una piccola curiosità, non da poco, emerge su La Stampa in merito all'incontro che si gioca questa sera al Tardini alle 20:45. Parma e Torino, infatti: "Sono le formazioni che tirano meno in porta, con 2,6 conclusioni ogni 90 minuti per i gialloblù e 3 per i granata. Numeri fortemente negativi, così come quello dei cross completati nelle prime 6 giornate (rispettivamente 23 e 21): così il rischio di uno 0-0 è nell'aria, anche se in questo campionato finora si è visto solo una volta (curiosamente in Como-Roma) e nei 21 precedenti al Tardini si è registrato solo 3 volte, l'ultimo nell'aprile 2019 e gli altri due all'inizio degli Anni '90". Il Toro insiste nella ricerca della propria identità, chi potrà sicuramente rendersi utile prendendo per mano la squadra è Rolando Mandragora, finora sempre utilizzato da Abate: "C'è una carta che è sempre rimasta in campo, perdendo appena 7' della sua seconda volta in granata: Rolando Mandragora".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.