La Stampa: “Toro, anche a Roma tanti rimpianti”

L'edizione di oggi de La Stampa nello spazio dedicato al Torino ha commentato la partita di ieri, andata in scena all'Olimpico contro la Roma. I granata nonostante il maggior numero di tiri in porta ha perso per 3 a 2, decisiva la tripletta di Dybala. A seguire le parole del quotidiano: "Sotto il vestito degli zero punti e dei tanti rimpianti incamerati tra Lazio e Roma, due delle migliori interpretazioni stagionali del collettivo granata, c’è ancora tanta speranza. Persistono alcuni difetti di fabbricazione, come lo scarso raccolto di gol dopo una semina copiosa di occasioni davanti e le sbavature dei singoli dietro – stavolta di Sazonov, abboccato all’amo lanciato da Azmoun sul rigore, e Milinkovic-Savic, traforato due volte dal mancino di Dybala"