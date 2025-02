La Stampa: “Vanja e i rigori parati, il decano granata vicino alle 150 presenze”

Il quotidiano La Stampa oggi tratta anche la notizia della presentazione de "Il Bosco del Toro" nelle vicinanze del Robaldo. Tra i protagonisti di questa iniziativa c'era anche il portiere del Torino, Vanja Milinkovic-Savic che sta disputando una grande stagione e che tra poco taglierà il traguardo delle 150 presenze in granata. Sebbene venga definito dal quotidiano piemontese un "decano del Toro" visto che è arrivato nel 2017, il portiere serbo è titolare soltanto dal 2021 ma ora le sue prestazioni sono in crescita. In chiusura vengono riportate anche le parole dello stesso Vanja che svela quale sia stato il suo rigore parato preferito (tra i molti) in questa Serie A: "Ora mi godo il momento, mi piace giocare a calcio. Il rigore più bello è stato quello di Retegui a Bergamo contro l'Atalanta".