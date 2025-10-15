La voglia di Toro di Adams, Israel sfida Vanja: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 10:32)

Sui quotidiani in edicola il 15 ottobre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, i temi principali riguardano il ritorno anticipato al Filadelfia di Ché Adams, subito agli ordini di Baroni dopo la fruttuosa parentesi con la Scozia; le dichiarazioni di Franco Israel, proiettate verso il Mondiale della prossima estate – in cui affronterà Vanja Milinkovic-Savic, ex portiere granata – e il focus sulle prestazioni di Ngonge, che potrebbero spingere il Toro a esercitare il diritto di riscatto dal Napoli, prossimo avversario dei granata.

"Adams è sempre più caldo, prenota un posto in attacco. Lui e Simeone per il Napoli" scrive Corriere Torino. "Oltre allo scozzese si sono allenati in gruppo Maripan e Gineitis, mentre Coco lavora a parte".

La Gazzetta dello Sport titola: "Le mosse di Baroni. Difesa a tre e una mezzala in più. Toro, pronto il piano anti-Napoli". "Il tecnico studia una novità tattica. I due centravanti solo a gara in corso. Gineitis o Ilic innesti in mezzo per arginare la qualità degli azzurri". Dal Filadelfia: "Adams è tornato un giorno prima. Va subito in campo con Maripan". E ancora, il ricordo della “Farfalla Granata”: "Oggi sono 58 anni senza Gigi Meroni. Alle 11 il ricordo".

"Ngonge, così sei da riscatto" – apre Tuttosport – "Cairo osserva e valuta: costa 16 milioni", ma c’è il precedente Elmas per cui "bastava solo un milione in più, ma in estate è stato lasciato rientrare al Lipsia". "Io al Toro motivazioni Mondiali" racconta Franco Israel, tornato a difendere i pali della nazionale uruguaiana. "Israel non vuole perdere l’Uruguay. In granata ora sfiderà Vanja dopo belle parate, però anche errori". "Adams voglia di Toro: il gesto vale un gol", con lo scozzese che rinuncia a un giorno di riposo per rientrare al Fila. La notizia sul fronte avversario: "Napoli, Buongiorno solo in panchina". Recuperato l’ex granata, ma Conte vuole evitare rischi.

Infine, l’edizione torinese de La Stampa dà ulteriore spazio alle parole di Franco Israel: "Israel, segnali da Toro: 'Fatta la scelta giusta'. E ora sfida Milinkovic".