L’inizio di una nuova era, tra stadio, Coco e Ismajli: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani oggi in edicola

Davide Bonsignore Redattore 1 luglio - 10:35

Tanti i temi trattati sui quotidiani questa mattina: tanto calciomercato...ma non solo. Tuttosport ricorda, per esempio, l'importanza della giornata odierna. A partire da mercoledì, infatti, lo stadio Olimpico Grande Torino non sarà più soggetto alle ipoteche. Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è riuscito nella grande impresa di trovare un accordo con l'Agenzia delle entrate, che ha quindi preso la decisione di non rinnovare quanto stabilito nel luglio 2005 con scadenza ventennale. Nei prossimi giorni si aprirà una nuova era per lo stadio e per il Torino. "La Giunta - scrive Marco Bonetto, di Tuttosport - ha già incaricato l’advisor Praxi di effettuare una perizia, come da obblighi di legge, affinché stabilisca il valore dello stadio, un suo prezzo base. La risposta ufficiale arriverà a inizio autunno. Potrà seguire a quel punto il lancio di una pubblica manifestazione di interesse. Chi vorrà lo stadio, potrà/dovrà agire. Una multinazionale o un fondo straniero, oppure lo stesso Cairo per conto del Torino". A quel punto per il Torino l'aria cambierà, in entrambe le situazioni.

Anche La Gazzetta dello Sport, come usuale, non tratta il calciomercato. Sulle pagine della rosea un'intervista a Gianni De Biasi, primo allenatore dell'era Cairo. L'ex tecnico granata ha posto l'attenzione soprattutto sull'arrivo di Baroni, che ha definito un allenatore "focalizzato su quello che c'è da fare", in grado di trasmettere un calcio ottimale, propositivo, con la capacità di trovare soluzioni nei momenti difficili e di "arrivare al cuore dei giocatori". Poi, De Biasi ha espresso commenti su giocatori in particolare, fra cui Maripan - che ha definito "un giocatore sul quale Baroni farà molto affidamento" - e Lazaro, con la scelta, apprezzata anche da De Biasi, di farlo giocare terzino, a patto che migliori la fase tattica difensiva. Tuttavia, l'ex tecnico granata individua in Casadei l'uomo su cui puntare: "Casadei deve dimostrare di essere in grado di far ballare tutta la squadra". Dopo aver espresso ottimismo anche su Ilic, Zapata e Biraghi, in ultima istanza De Biasi ha lasciato un desiderio: "La mia speranza è che si possa vedere un Toro che dia soddisfazioni. Ma per avere questo è fondamentale che l’ambiente sia tutto unito, che si ricompatti e che tutti spingano dalla stessa parte".

A rimanere sul calciomercato, invece, è La Stampa. In particolare, il quotidiano piemontese si dedica allo spartiacque che rappresenta il 1° luglio: ad andarsene in questo caso sono Linetty e Karamoh, mentre a venire sarà Ardian Ismajli, che ha già pronto da firmare un contratto fino al 2028 con uno stipendio da 1,1 milioni di euro netti a stagione. "Ismajli - riporta Gianluca Oddenino de La Stampa - ha già respinto le proposte di Verona e Parma, oltre a quelle di alcuni club turchi, perché ha dato la sua priorità al Torino. Al netto della vicenda Coco, il difensore ora è pronto ad accettare la ricca offerta in arrivo dal Qatar (in ballo ci sono 16 milioni di euro per il solo cartellino), presto la difesa granata avrà un rinforzo che porta esperienza, fisico e l’innata capacità di fermare gli attaccanti senza essere troppo falloso (una media di 3 ammonizioni a stagione)".