Lo sprint di Nkounkou e i tormenti di Vlasic: i temi granata sui giornali

Matteo Curreri 9 ottobre - 10:35

Le pagine dedicate al Torino sui quotidiani usciti in edicola il 9 ottobre 2025 danno ampio spazio alle dichiarazioni rilasciate sul canale YouTube del club da Niels Nkounkou, che sta avendo un impatto positivo nei minuti in cui è stato chiamato in causa da Marco Baroni. Più ombre invece per Nikola Vlasic, al centro di un equivoco tattico, e per Zakaria Aboukhlal, l’acquisto granata più costoso dell’estate, che finora sta trovando poco spazio.

Corriere Torino dedica la pagina sul Torino a Niels Nkounkou e all’intervista rilasciata ieri al canale YouTube del club: "Lo sprint di Nkounkou per il sorpasso a sinistra". Il francese punta a superare Biraghi nelle gerarchie: "Ancelotti mi ha aiutato a crescere, ma sono qui per migliorare ancora". Spazio anche alla mostra dedicata a Gian Paolo Ormezzano, scomparso lo scorso 26 settembre 2024: "La mostra 'W NOI': l’omaggio del Museo del Grande Torino al mito di Ormezzano".

Le dichiarazioni di Nkounkou trovano spazio anche su La Gazzetta dello Sport: "Nkounkou a tutta velocità. Scatti, cross, idee. La freccia francese accende il Torino". Il terzino: "Felice di essere qui, questo è un grande club". In basso, le novità dall’infermeria: "Granata al lavoro, Ismajli prosegue con le terapie".

Tuttosport si concentra invece sulle difficoltà di questo inizio di campionato dei trequartisti: "I tormenti di Vlasic: Baroni sa che così rende di meno". Il croato dà il meglio in posizione centrale, ma da fine agosto gioca sulla sinistra. "Mistero Aboukhlal. Riserva da 8 milioni": l’esterno marocchino, acquisto più costoso dell’estate, non ha mai giocato più di 45 minuti a partita, penalizzato dai continui cambi di modulo. Le parole di Nkounkou: "Sfreccio per merito di papà". "Convinse il tecnico a mettermi sulla fascia, avevo 12 anni – racconta il francese – Aiuterò sempre più Baroni e i compagni". Infine, la notizia sui prossimi avversari dei granata: "Politano e Lobotka salteranno il Torino".

La stessa intervista è riportata anche sulle colonne dell’edizione torinese de La Stampa: “Al Toro per imparare. Mi ispiro a Marcelo” Nkounkou va di corsa. L’ex Eintracht Francoforte si sta piano piano ritagliando il suo spazio: “Sono molto felice, in Serie A posso migliorare tanto in difesa”.