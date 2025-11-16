Sui quotidiani in edicola il 16 novembre 2025, che si occupano delle vicende del Torino, l’attenzione è rivolta all’allenamento congiunto di ieri con la Primavera, da cui sono emersi Anjorin e Zapata. Spazio anche agli aggiornamenti sulle condizioni di Ilic e alle considerazioni di Alessandro Gazzi sull’obiettivo di mercato Giorgini.
RASSEGNA STAMPA
L’ora di Zapata e al Fila riecco Anjorin: i temi granata sui giornali
Su La Gazzetta dello Sport si legge “Toro, riecco Anjorin”: “Segna un gol, corre sciolto: Baroni lancia l’uomo in più”. Il centrocampista trova la rete contro la Primavera: “mezzala o trequartista: adesso è pronto”. Per quanto riguarda Ilic: “Ilic in città: domani esami”, dopo l’infortunio patito con la nazionale serba. Dal Filadelfia: “Debutta il nuovo pallone invernale”, utilizzato per la prima volta il modello “Orbita Hi Vis”.
Tuttosport titola: “Baroni scuote Ngonge «Mostra cosa sai fare»”. In ballo c’è anche il riscatto del suo cartellino, fissato a 16 milioni: Cairo verserà questa cifra al Napoli solo se pienamente convinto. Su Ilic: “Ilic torna domani: cauto ottimismo «Dagli esami non sembra grave»”. Il ct della Serbia rassicura sulle condizioni del centrocampista. Spazio anche alla rincorsa di Aboukhlal: il Toro lo aspetta, ma molto dipende da lui. Il marocchino, risolti i problemi fisici, si candida per il rientro, anche se il 3-5-2 penalizza le sue caratteristiche. Costato 8 milioni, cerca un cambio di marcia che lo renda protagonista. Dal Filadelfia: “Riecco Israel. Zapata il più applaudito”. Nell’intervista ad Alessandro Gazzi: «Conosco Giorgini Il potenziale ce l’ha». L’ex mediano granata, che lo ha allenato al Sudtirol, osserva: «Il salto in A è duro, ma possiede sicità e gioca già in una difesa a 3».
Il Corriere Torino titola: “Al Fila si tifa Zapata”. L’infortunio di Simeone apre spazi al colombiano, ieri in campo per 90 minuti nella sfida contro la Primavera. Verso i Mondiali: Asllani e Vlasic brillano anche in nazionale, entrambi in gol.
Su La Stampa: “Toro, senza Simeone scatta l’ora di Zapata. E Baroni fa l’arbitro”. Al Filadelfia il tecnico granata ha diretto la partitella di ieri con il fischietto. Cento tifosi presenti: il capitano vuole trovare più spazio.
