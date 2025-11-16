L’ora di Zapata e al Fila riecco Anjorin: i temi granata sui giornali

Sui quotidiani in edicola il 16 novembre 2025, che si occupano delle vicende del Torino, l’attenzione è rivolta all’allenamento congiunto di ieri con la Primavera, da cui sono emersi Anjorin e Zapata. Spazio anche agli aggiornamenti sulle condizioni di Ilic e alle considerazioni di Alessandro Gazzi sull’obiettivo di mercato Giorgini.