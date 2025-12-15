Marianucci nella lista Petrachi, Simeone capotribù: il Toro sui giornali

«Cholito, ritorno da capotribù: “Vittoria! Non vedevo l’ora”» apre Tuttosport. Simeone ha già conquistato tutti: tifosi, compagni e allenatore. Nella mezz’ora giocata contro la Cremonese ha mostrato quanto sia importante per il Toro. Il carisma dell’argentino e la gioia per il rientro in campo, dopo aver visto i compagni perdere tre partite. Spazio anche alla curiosità: «Il guanto speciale di Paleari. Rinforzo per indice e medio». E all’analisi: «Dall’inferno al purgatorio, il Toro non è ancora guarito. Duelli vinti, cross, tackle, predominio, passaggi: così contro la Cremonese. Vittoria fondamentale, tuttavia Petrachi aveva chiesto anche netti miglioramenti: risposte parziali». Infine il tema difensivo: «Difesa Toro, ora è emergenza. Coco e Masina in Coppa d’Africa: a Baroni restano solo Maripan, Ismajli e Tameze. I due centrali perderanno da un minimo di due partite a un massimo di sette, in caso di finale».