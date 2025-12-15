Sui quotidiani in edicola il 15 dicembre 2025, che trattano le vicende del Torino, viene sottolineata l’importanza dei leader Zapata e Vlasic, oltre al ritorno di Giovanni Simeone, coinciso con il ritorno alla vittoria contro la Cremonese. Resta però un tema cruciale da qui in avanti: la difesa, soprattutto dopo la partenza per la Coppa d’Africa di Coco e Masina.
RASSEGNA STAMPA
Marianucci nella lista Petrachi, Simeone capotribù: il Toro sui giornali
Corriere Torino, dopo una settimana segnata dall’avvicendamento tra Davide Vagnati e Gianluca Petrachi e dalla vittoria sulla Cremonese decisa da Vlasic, scrive: «Il Toro guarda al futuro. Petrachi inizia i colloqui e i granata ripartono da un Vlasic “mai visto”».
«La risposta dei leader» titola La Gazzetta dello Sport: «Da Zapata a Vlasic, gli uomini chiave riaccendono il Toro. Aggressività e qualità: contro la Cremonese c’è stata la reazione chiesta dal nuovo direttore Petrachi».
«Toro, la lista di Petrachi. Marianucci per la difesa» si legge su La Stampa: «Il ds tra colloqui con la squadra e mercato: piace anche Giorgini». Sull’edizione torinese: «Toro, Paleari promosso come portiere titolare: “Ora è una certezza”. Israel riflette sul futuro in granata».
«Cholito, ritorno da capotribù: “Vittoria! Non vedevo l’ora”» apre Tuttosport. Simeone ha già conquistato tutti: tifosi, compagni e allenatore. Nella mezz’ora giocata contro la Cremonese ha mostrato quanto sia importante per il Toro. Il carisma dell’argentino e la gioia per il rientro in campo, dopo aver visto i compagni perdere tre partite. Spazio anche alla curiosità: «Il guanto speciale di Paleari. Rinforzo per indice e medio». E all’analisi: «Dall’inferno al purgatorio, il Toro non è ancora guarito. Duelli vinti, cross, tackle, predominio, passaggi: così contro la Cremonese. Vittoria fondamentale, tuttavia Petrachi aveva chiesto anche netti miglioramenti: risposte parziali». Infine il tema difensivo: «Difesa Toro, ora è emergenza. Coco e Masina in Coppa d’Africa: a Baroni restano solo Maripan, Ismajli e Tameze. I due centrali perderanno da un minimo di due partite a un massimo di sette, in caso di finale».
