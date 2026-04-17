Rassegna stampa odierna un po' scarna per via dello sciopero dei giornalisti di ieri, giovedì 16 aprile, sul rinnovo del contratto nazionale: "Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile" ha comunicato la Fnsi, Federazione Nazionale Stampa Italiana.

Le notizie odierne riguardanti al mondo granata oggi si racchiudono dunque su La Gazzetta dello Sport: Cremonese-Torino si avvicina e il quotidiano coglie l'occasione per dare voce a un ex di entrambe le squadre, ovvero Riccardo Maspero. Nell'intervista sul quotidiano, Maspero si è espresso in merito al Torino di oggi: "D’Aversa è riuscito a dare una bella svolta. Ha portato quello che serviva: l’entusiasmo e la forza per ottenere le vittorie. Robi è riuscito a dare al Toro dei valori importantissimi e fondamentali". L'ex trequartista ha parlato anche di Nikola Vlasic, giocatore duttile, in forma e di fantasia. Poi, sulla situazione ambientale: "io dico sempre che chi è il presidente di una società va rispettato perché tira fuori i soldi".