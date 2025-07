Ngonge e Oristanio per l’attacco, il prezzo di Coco: i temi granata sui giornali

I temi di calciomercato, e non solo, legati al mondo granata nei quotidiani in edicola oggi: sono tre i nomi per l'attacco del Toro

Federico De Milano Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 11:48)

I giornali odierni si concentrano sul calciomercato che per il Torino è molto importante in questa fase dell'estate visto che servono dei nuovi rinforzi sulla trequarti e sulle fasce d'attacco. Come riporta Tuttosport, l'obiettivo principale dei granata in questo momento è Cyril Ngonge, attaccante del Napoli che spinge per un trasferimento in granata dove ritroverebbe Baroni come allenatore dopo gli anni a Verona. Il belga sta infatti attendendo il via libera dalla dirigenza partenopea per volare a Torino e tornare così ad essere protagonista con un tecnico che lo conosce bene e sa come farlo rendere al massimo. Sul fronte delle uscite attenzione a Saul Coco che piace allo Spartak Mosca ma Cairo ha chiesto 15 milioni di euro per il suo cartellino. Altri due nomi da tenere in considerazione per l'attacco sono quelli di Oristanio e di Eguinaldo: secondo il quotidiano sportivo piemontese però per il primo c'è una distanza di valutazione economica con il Venezia, per il secondo invece si registrano dei contatti con lo Shakhtar Donetsk ed è valutato 10 milioni di euro.

Dello stesso avviso è il quotidiano La Stampa che parla di Eguinaldo come un profilo di cui tenere conto e che può far comodo a Baroni soprattutto per la sua spiccata velocità. Il giovane brasiliano classe 2004 ha grande considerazione in Ucraina dove ha segnato 10 gol e fornito 10 assist ma ha già anche accettato la destinazione Serie A e potrebbe quindi essere un nome valido per il mercato del Toro.

La Gazzetta dello Sport sottolinea invece i metodi di lavoro di Marco Baroni che nelle prime due sedute di allenamento presso Prato allo Stelvio ha spronato la sua squadra con tanti consigli tattici e consigliando di guardare sempre in avanti, restando in campo senza paura. Il tecnico ex Lazio punta quindi su un approccio pacato con il suo nuovo Toro in queste prime settimane di lavoro con il gruppo.

Infine, l'edizione torinese del Corriere della Sera analizza la rosa del Toro che conta su diversi elementi giovani. Da Gabellini a Cacciamani passando per Njie, Mullen e Ilkhan: sono tanti i giocatori Under 21 del Torino che vogliono mettersi in mostra in questa estate di lavoro in Trentino Alto Adige per provare a convincere Baroni e a prendersi un posto in prima squadra. C'è poi anche Aaron Ciammaglichella il cui futuro è invece da decifrare dopo un prestito alla Ternana.