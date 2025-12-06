Ngonge in bilico, già scelto il sostituto per gennaio: i temi granata sui giornali

L'analisi di una situazione che dovrà essere positiva contro il Milan, o di un danno irreparabile in vari settori: la rassegna stampa di Toro News

Davide Bonsignore Redattore 6 dicembre - 10:01

Tra campionato e mercato si consuma il sabato del Torino: in mattinata c'è il derby Primavera, mentre questo pomeriggio si terrà la conferenza stampa di Baroni. Nel mirino Torino-Milan: si giocherà alle 20:45 dell'Immacolata, una gara che deve rappresentare il punto di svolta. Ci crede La Gazzetta dello Sport, che analizza questa possibilità di riscatto con un focus su tre giocatori in particolare: Maripan, Casadei e Ngonge. Il primo era il cardine della solidità difensiva granata, ma dopo il rientro dal ritiro con il Cile è calato moltissimo, con inevitabile influenza su tutto il reparto. Casadei "ha avuto una crescita interessante prima della sosta di novembre: contro le grandi ha firmato prove robuste, Baroni da lui vuole più qualità tecnica e maggiore concentrazione in fase difensiva", scrive il quotidiano: dall'ex Chelsea ci si deve aspettare di più. Come anche Ngonge deve dimostrare che la fatica che Baroni ha speso con il club per portarlo a Torino può valere: insomma, deve tornare quello che il tecnico ha conosciuto a Verona.

Certo, se Ngonge non riuscirà a fare il salto di qualità, un pensiero su altri profili a gennaio lo si potrà fare. Tuttosport analizza la situazione: con prestazioni del genere da parte dell'esterno belga, non è da escludere che i suoi agenti possano trovare una nuova sistemazione in prestito a gennaio, cosa che - visto l'elevato stipendio, compensato dalla poca incisività - se la situazione dovesse ancora essere questa tra un mese, potrebbe essere d'aiuto anche ai granata. Per questo Vagnati non esclude una proposta che si è visto presentata dall'Atalanta e che, in realtà, aspettava già da qualche stagione: in nerazzurro fatica a trovare spazio Daniel Maldini, che fin qui ha raccolto soltanto 187 minuti in campionato, con 7 presenze, di cui 2 da titolare. Il figlio - e nipote - d'arte è un giocatore duttile, in grado di presentarsi sia come esterno che come trequartista o seconda punta. Un po' come Ngonge. Perciò, con Aboukhlal acquistato a titolo definitivo - e anche le sue prestazioni, ad oggi, poco giustificano la spesa - e Ngonge in prestito fino a giugno 2026, un prestito con diritto di riscatto - di questa formula si parla - per Daniel Maldini avrebbe poco senso. Ma se Ngonge dovesse partire, allora...

Si torna, quindi, alle cose più "terrene" e si torna a parlare di svolta. In questo caso La Stampa approfondisce una svolta che deve essere compiuta, ma dall'altra parte: oltre al Torino, c'è anche una sua vecchia conoscenza in cerca del salto di qualità. Parliamo ovviamente di Samuele Ricci. L'ex capitano granata, oggi numero 4 nel Milan, ha trovato poco spazio in rossonero, complice la concorrenza di personaggi come Modric, Rabiot e Fofana. "L’indisponibilità di quest’ultimo lo rilancerà anche in campionato, dopo averlo appena fatto in Coppa Italia (con scarsi risultati vista l’uscita dalla competizione): è in ballottaggio con Loftus-Cheek", riporta il quotidiano. Ricci potrebbe essere in campo lunedì 8 dicembre contro il Torino: sarebbe un bel ritorno per lui che, comunque, riceverà gli applausi da parte del pubblico che l'ha amato nelle scorse stagioni.

L'edizione di Torino del Corriere della Sera propone una splendida iniziativa lanciata dal Toro. Il nome è "Un Natale per tutti": si tratta di una raccolta solidale realizzata con Suzuki, Sermig e i partner del club granata. "Lunedì dalle 18.45, l’orario di apertura dei cancelli dell’Olimpico per Toro-Milan, gli spettatori potranno donare prodotti a lunga conservazione nei punti di raccolta", riporta il quotidiano. Un'iniziativa da parte del club granata per rendere partecipi i tifosi del Toro di una raccolta che vuole seguire il motto "A Natale siamo tutti più buoni", facendo del bene in un momento di comunità come quello della partita. "Il materiale verrà consegnato al Sermig, per sostenere attività di beneficenza. Suzuki fornirà 200 pacchi di generi alimentari, Inalpi 40 scatoloni di prodotti caseari, Beretta 4 scatoloni di specialità del proprio salumificio e Panealba 8 scatoloni di prodotti da forno", conclude l'articolo.