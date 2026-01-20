Obrador arriva, Prati e Ricardo si allontanano: i temi granata sui giornali

Le notizie sul mondo granata tra le pagine dei quotidiani di oggi

Andrea Croveri 20 gennaio - 10:31

L'aquisto di Obrador è il tema che domina le pagine dei quotidiani odierni, ma non è l’unico argomento affrontato dalle varie testate. Il primo acquisto di Petrachi non può e non deve restare isolato. Serve accelerare per portare in campo nuovi rinforzi, sia per numeri del Toro - insufficienti, soprattutto in difesa - sia perché alcune piste sondate in passato dal direttore sportivo granata si stanno complicando e rischiano di sfumare.

Il Corriere Torino si concentra sul nuovo acquisto granata e ne ripercorre la carriera: "A sedici anni debutta in Liga con il Maiorca, poi il salto al Real Madrid, dove cresce nella Castilla sotto lo sguardo di Raúl. Un apprendistato senza scorciatoie, prima del prestito al Deportivo La Coruna (serie B spagnola) e del salto al Benfica. Lisbona lo affascina, lo conquista. Obrador esalta la storia del club lustano, la passione dei tifosi, l’identità collettiva. Ma Mourinho gli concede pochissimo spazio e il tempo diventa una variabile decisiva".

La storia dello spagnolo è ripresa anche su La Gazzetta dello Sport. Il debutto di Obrador potrebbe essere a breve, contro il Como, dove affronterebbe un suo ex compagno: Nico Paz. Bisogna vedere come lo gestirà il suo allenatore: "In questi giorni il tecnico valuterà le condizioni generali dello spagnolo e le sue caratteristiche, per cercare di capire tempi e modi giusti per utilizzarlo". Intanto, nella giornata di oggi verranno valutate lo condizioni di Gineitis e di Aboukhlal, proprio lui che è riuscito a conquistarsi la fascia sinistra nel corso di gennaio.

Anche su Tuttosport è caldo l'argomento mercato. Obrador è arrivato, invece sembra allontanarsi David Ricardo che avrebbe aperto al trasferimento al Mosca: "La proposta del Toro è di 6 milioni: per il sì del Botafogo ne servono 7" scrive il quotidiano. E non è finita qui, perché si complica anche la pista Matteo Prati, voluto al Grifone da De Rossi: "Il Genoa si è infatti inserito con forza nella trattativa per Matteo Prati. La squadra di Daniele De Rossi alla ricerca di un regista per rinforzare il proprio centrocampo".

Su La Stampa risaltano invece le parole di Giacomo Ferri, ex difensore granata che oggi compie 67 anni. Sono vari gli argomenti affrontati nell'intervista sul quotidiano, dal "come si ci innamora della maglia granata?" ai numeri (disastrosi) della retroguardia allenata da Baroni. Ferri parla anche del discorso classifica: "Per l'Europa occorre una squadra di un certo tipo: l'unico reparto pronto è in attacco se tutti stanno bene. Ma per migliorare gli altri devi aprire il portafoglio, cosa che in Italia fanno in pochi. O essere bravo a prendere i giocatori giusti".