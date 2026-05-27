Che ne sarà del Torino? La stagione si è conclusa con ben poco da salvare, e in questo "ben poco" ci sono le prestazioni di Ilkhan: il Torino ha esercitato l'opzione di prolungamento per un anno del contratto del turco. In merito a una possibile cessione, Cairo ha ribadito di essere pronto a vendere la società in caso di un'offerta che però finora non c'è stata. Intanto, bisogna mettere sul tavolo un progetto stabile.

"Un allenatore giovane deve avere già una certa scorza per gestire una piazza che ha una domanda forte e ricordi importantissimi del passato. È importante fare le cose giuste, scegliendo una filosofia che poi va implementata per bene" ha dichiarato il numero uno del Torino Fc, come riportato su La Gazzetta dello Sport. Non è comunque da escludere a priori una possibile conferma di D'Aversa, anche se poco probabile: "D’Aversa è ampiamente considerato, poi abbiamo anche altre ipotesi".

La Serie A si è conclusa, ma per alcuni giocatori la stagione è tutt'altro che finita essendo prossimo il Mondiale, ai quali (ricordiamolo) non parteciperà l'Italia. Il Corriere Torino fa il punto su due dei giocatori che potranno essere protagonisti con la propria nazionale: Vlasic con la Croazia e Adams con la Scozia. Quest'ultimo ha lasciato il segno nel derby: nel suo girone è presente il Brasile di Bremer, ex granata e oggi alla Juventus.

Nella lista delle cose da fare, conseguente alla scelta del prossimo tecnico, bisogna scegliere chi confermare e chi no. Obrador è un nome caldo perché ha convinto la piazza che da anni chiedeva un terzino mancino. La Stampa evidenzia come lo spagnolo sia già parte dell'ossatura della squadra, eppure il rinnovo non è semplice: "Ci sono due ostacoli da superare. Il primo è il prezzo del riscatto di 9 milioni troppo alto, il secondo arriva da un mercato che ha cominciato a conoscerlo e avvicinarlo. La Roma l'ha puntato per il ruolo di vice Wesley e ha chiesto informazioni al Benfica".

Su Tuttosport uno dei temi è il blocco italiano che vorrebbe costruire Petrachi. Uno dei nomi che, stando a questo progetto, il Ds vorrebbe confermare è quello di Marianucci, che sotto la Mole è arrivato solamente in prestito secco. L'idea è di rinnovare la formula ancora per un anno includendo il diritto di riscatto. Alla base sta per tornare un altro italiano, Cacciamani, esterno che in B ha fatto molto bene. Sul quotidiano ci sono anche le ultime dichiarazioni di Cairo. Il presidente del Torino ha toccato vari argomenti, tra cui la docuserie sul Torino del '76, esprimendosi sui gol segnati da Pulici: "Lui, Paolo, non mi vuole bene... pazienza... però io ero un suo fan assoluto e quando rivedo i suoi gol mi emoziono ancora".