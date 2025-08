Ouattara ma per la difesa spunta un altro nome: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani oggi in edicola

Davide Bonsignore Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 10:32)

Tra campo, mercato e sala stampa: la giornata del Toro è condita dai vari ragionamenti basati sulle parole di Baroni e Cairo in conferenza...ma attenzione al calciomercato. Tuttosport riporta una trattativa interessante che potrebbe smuovere le acque in difesa: "Lo Spartak Mosca non è riuscito a chiudere per obiettivi alternativi in difesa e così, a distanza di una settimana, è tornato a contattare il Torino, attraverso i consueti intermediari. Nel mirino della ricca e potente società russa c’è Saul Coco, come già era emerso nella seconda metà di luglio". Così il Torino deve guardarsi intorno e nel farlo è tornato su un profilo di cui si parlava già un'estate fa: "Il nuovo obiettivo indossa il nome di Jay Idzes, 25enne difensore centrale del Venezia, nazionale indonesiano, uno dei migliori profili della squadra veneta insieme con il jolly offensivo Gaetano Oristanio, 22enne, giocatore da tempo nel mirino del club granata. A Venezia, in vista del prossimo campionato di B, l’emersione dell’interesse del Torino ha subito fatto molto rumore, tanto più perché si parla del capitano della squadra con un valore di mercato intorno ai 10 milioni, quanto i lagunari avevano chiesto al Genoa".

Anche La Stampa riporta interessamenti di mercato e sempre in difesa, ma più spostato sulla sinistra. Seguendo le parole di Cairo, la necessità di un terzino sinistro porta il Torino a bussare al Monaco, dove gioca Ouattara. Non si tratta, però, di una trattativa facile, come riporta il quotidiano: "Sul 20 enne si sta scatenando un’asta internazionale, visto che oltre ai granata piace ad almeno due club di Ligue 1 (Tolosa e Metz), ad entrambi i club di Glasgow, ai tedeschi dell’Augsburg e agli olandesi del PSV Eindhoven. Il Torino è in prima fila per accaparrarsi le prestazioni di un giocatore di primo livello, ma che nel Monaco è chiuso dal brasiliano Caio Henrique. Un assist arriva anche da Singo, che può diventare una valida guida per spiegare al suo attuale compagno di squadra l’ambiente granata".

Corriere Torino dedica approfondimenti alle parole di tecnico e presidente ma c'è spazio anche per la Primavera. Nella giornata di ieri la formazione di Fioratti ha rimediato un pareggio nell'amichevole contro il Chisola. Dal 1', a sorpresa, tra i pali il tecnico granata ha schierato subito un acquisto freschissimo (proprio di ieri): "Si tratta di Leonardo Santer, portiere classe 2007 acquistato dal Trento in prestito con diritto di riscatto. Il suo arrivo si aggiunge a quelli di Barranco e Carvalho, prelevati rispettivamente da Palermo e Monaco".

La Gazzetta dello Sport, invece, concede spazio anche agli aspetti più di campo: come sta la squadra granata? Tra le situazioni da valutare al Filadelfia, in particolare, ci sono quelle legate a chi è fermo e a chi, invece, può rientrare: "È fermo, come prevede il protocollo, il portiere Franco Israel rientrato da Montecarlo con un trauma cranico (senza conseguenze: Tac negativa) e anche oggi resterà a riposo. L’uruguaiano sta bene, lunedì sarà rivalutato dallo staff medico per decidere quando potrà tornare ad allenarsi. A proposito di rientri, stanno sempre meglio i giovani Njie e Perciun: per loro anche ieri personalizzato, ma ormai sono pronti a iniziare in gruppo".