Paleari in allerta, Baroni insiste sul 3-5-2: i temi granata sui giornali

Matteo Curreri 24 ottobre - 10:30

Sui quotidiani in edicola il 24 ottobre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, i temi principali riguardano l’infermeria, con lo stop di Nkounkou che chiama in causa Biraghi, e la probabile assenza di Israel che costringerà Baroni a mandare in campo Paleari. Contro il Genoa verrà nuovamente riproposto il 3-5-2, con la coppia Adams-Simeone, Ngonge che vorrà ritagliarsi spazio, e Casadei e Coco alla ricerca di conferme.

Corriere Torino dedica un trafiletto alle ultime novità provenienti dal Filadelfia: "Nkounkou non c'è, Biraghi è pronto a prendersi la fascia mancina", con il francese che salterà anche il turno infrasettimanale con il Bologna. In dubbio Anjorin, mentre ci sono maggiori chance di recupero per Aboukhlal. Complicati ma non impossibili i rientri di Israel e Pedersen.

La Gazzetta dello Sport scrive: "Un Toro alla carica. Solidità e due punte Baroni ha trovato l'assetto giusto." Contro il Genoa il tecnico riproporrà nuovamente il 3-5-2, "così in mezzo al campo Casadei si può esaltare." Nelle ultimissime: "Pedersen e Israel ancora in dubbio per domenica."

"Allarme Israel, si prepara Paleari", è il titolo d’apertura di Tuttosport nelle pagine dedicate al Torino. "L’uruguaiano da giorni non si allena a causa di un problema al costato, ma Baroni lo aspetterà fino all’ultimo." Le dichiarazioni di Vagnati sul rientro di Zapata: "Con Zapata bisogna essere cauti."

"Toro solido. Rinascita di Coco", con il difensore chiamato alla prova del nove contro il Genoa dopo la rete dell’Olimpico e la prestazione convincente contro il Napoli. Spazio anche agli avversari dei granata: "Genoa: la variabile sarà Carboni." I rossoblù potrebbero attuare alcuni cambiamenti tattici, con l’argentino spostato al centro. L’ex difensore granata Djidji riparte invece dalla Kings League: era ancora svincolato dal suo addio al Torino del maggio 2024. "Toro: Ngonge sorpresa anti-Genoa", con la possibilità di vedere il belga insieme ad Adams e Simeone: "I granata dovranno dimostrare di saper condurre il gioco e mettere sotto pressione la difesa rossoblù."Infine, la Primavera: "Toro domani in trasferta contro la Roma."

L’edizione torinese de La Stampa scrive: "Toro, due punte per fare il bis. Confermati Simeone & Adams." I granata domenica ospiteranno il Genoa e "inseguono un’altra vittoria dopo l’1-0 al Napoli. Baroni si affida alla nuova coppia per superare un tabù che resiste da oltre sette mesi."