Paleari verso il bis, prove di rinnovo per Maripan: i temi granata sui giornali

Matteo Curreri 28 ottobre - 10:30

Sui quotidiani in edicola il 28 ottobre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, i temi principali riguardano la scia positiva lasciata da Alberto Paleari dopo la vittoria sul Genoa, con una seria candidatura alla gara di domani contro il Bologna; il lavoro di Baroni sul gruppo, con il coinvolgimento di tutti i giocatori della rosa; il focus sulle prestazioni degli esterni; Vlasic che ritrova la Croazia; e le prime avvisaglie di rinnovo del contratto di Maripan.

“Baroni nel cantiere del Toro non modella solo il gioco ma costruisce un gruppo vero” – scrive Corriere Torino – “due vittorie consecutive e domani sera a Bologna”. Al Dall’Ara dovrebbe scendere nuovamente in campo Alberto Paleari: “Decisivo nel finale contro il Genoa, Paleari va verso il bis da titolare domani in casa del Bologna.”

La Gazzetta dello Sport si concentra invece sulle fasce: “La spinta del Toro. Esterni di razza, Lazaro inventa Pedersen vola.”“Contro il Genoa – si legge – si sono rivisti sui lati opposti: entrambi hanno partecipato ai gol granata. Baroni ha un’opzione in più sulle fasce.” Lazaro, “duttile, schierato a sinistra, dove gioca a piede invertito: in attacco ha dato la scossa”, mentre Pedersen “ha corso tantissimo: sta trovando ritmo e continuità di rendimento.” In vista della gara infrasettimanale: “Israel si allena da solo. Oggi partenza per Bologna.”

“Baroni sa trasformare il Toro. Cambi decisivi. E giocano tutti”, si legge invece sulle pagine di Tuttosport. “L’allenatore: ‘Sono abituato a pensare di avere 25 titolari’. I dati lo confermano.” Dietro gli ultimi risultati positivi c’è lo zampino di chi è entrato dalla panchina: della rosa granata, tutti impiegati tranne il terzo portiere Popa.“Vlasic ritrova la Croazia. A Bologna per festeggiare”, “Con Baroni ha già cambiato più volte ruolo. Da mezzala è rifiorito. Ora gli manca il gol in campionato.”“Maripan. Il rinnovo in premio”, con la società granata che “gli prolungherà il contratto in scadenza fino al ’27. Il cileno avrà anche un aumento di stipendio.”Infine, l’infermeria: “Anjorin, rientro vicino: si lavora sul tono muscolare.” L’ex Empoli, guarito dalla fascite plantare, “scalpita per tornare tra i convocati.”

Su La Stampa, l’intervista all’ex portiere del Torino Renato Copparoni: “Io, Paleari e la solitudine dei numeri dodici. Non giocavo ma parai un rigore a Maradona.” Nove stagioni in granata da secondo portiere: “Mai pensato di essere meno bravo. E quella volta zittii il San Paolo.”Sull’edizione torinese si entra invece nel dettaglio delle scelte di formazione: “Toro: turnover tra Bologna e Pisa. Ngonge scalpita, Paleari candidato.”