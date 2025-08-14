Perciun e Cacciamani futuro chiaro…Elmas e Asllani? I temi granata sui giornali

Dall'avvicinamento alla prima gara alle trattative del calciomercato: la giornata del Torino

Davide Bonsignore Redattore 14 agosto - 10:30

Preparazione è la parola chiave della giornata granata: sia in campo, verso la sfida contro il Modena, sia per quanto riguarda l'allestimento della squadra e il mercato. Per quanto riguarda il secondo tema, La Stampa dedica attenzioni a quelli che potrebbero rivelarsi, qualora si verificassero, due colpi chiave per i granata: si tratta di Elmas e Asllani. Per il primo la situazione è complicata, con il Napoli che ha sondato il giocatore e il Lipsia che sembra non voler accettare un prestito con diritto di riscatto, nonostante in questo modo si toglierebbe uno stipendio da 3 milioni netti. Dall'altra parte per Asllani il prezzo è alto, l'Inter chiede 15 milioni circa: non è detto, però, che la trattativa non possa sbloccarsi a cifre inferiori, inserendo magari una maxi clausola su un'eventuale futura rivendita. Certo è che al momento il reparto del centrocampo granata è affollato: Vagnati aspetta prima un'uscita.

A unire calciomercato e squadra attuale ci pensa Tuttosport: nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Sergiu Perciun fino al 2029 con opzione per un altro anno. Il trequartista moldavo nella scorsa stagione si è messo in mostra, passando dalla Primavera alla prima squadra. Ora, però, nonostante le evidenti qualità del giocatore, per lui ci sarebbe poco spazio con Baroni: complici il modulo e i nuovi arrivi. Così l'entourage di Perciun sta cercando una soluzione per mettere a frutto questo rinnovo di contratto ma al tempo stesso permettere al classe 2006 di fare esperienza e minutaggio, così da ritornare in granata - dopo una stagione - per giocarsi veramente le sue carte. La destinazione perfetta per il moldavo sarebbe un club di Serie B, come la Juve Stabia per Cacciamani: ora è attesa. Nel mentre Baroni riabbraccia Masina e si prepara ad affrontare un ballottaggio in difesa in vista della sfida contro il Modena: Coco o Ismajli al fianco di Maripan?

Proprio sul talento passato ufficialmente in B per la prossima stagione si concentra l'edizione di Torino de Il Corriere della Sera. Si tratta di Alessio Cacciamani, che dall'inizio della scorsa stagione ha fatto solo salti in avanti. È partito dall'Under 18, poi stabilendosi in Primavera e infine arrivando a giocare in Serie A con la prima squadra, diventando "il più giovane esordiente in granata nell'ultimo quarto di secolo". A giugno è tornato con i suoi compagni dell'Under 18 per vincere lo Scudetto, poi si è aggregato al Torino di Baroni per il ritiro e adesso è passato alla Juve Stabia in prestito secco. Invece di tornare nelle giovanili o fare panchina al Toro, fare minutaggio in Serie B è per il classe 2007 la scelta migliore: "Non vedo l’ora di iniziare questa esperienza, darò il massimo" ha affermato Cacciamani, come riportato dal quotidiano.

La Gazzetta dello Sport, invece, fa un approfondimento sulla figura di Marcus Pedersen. Il norvegese nella scorsa stagione ha deluso, mostrandosi come uno dei peggiori granata in campo. Nel precampionato, però, tutt'altro: corsa, gamba, resistenza e in conclusione titolarità. Nelle ultime amichevoli Pedersen è partito da titolare, lasciando Lazaro in panchina: di questo, senz'altro complice anche la necessità di schierare Lazaro a sinistra, a causa della mancanza di un'alternativa a Biraghi. Certo è che però l'ex Feyenoord si è mostrato con un altro piglio nel preseason. Soprattutto può rendere con il gioco di Baroni: l'ex tecnico della Lazio fa accentrare gli esterni e concede ai terzini di salire. Baroni ama i terzini di gamba, spinta e resistenza. Pedersen, con un'impeccabile condizione fisica, si candida per un posto da titolare come terzino destro.