Petrachi osserva Marianucci, la Maratona chiama i tifosi: il Toro sui giornali

La rassegna stampa di Toro News

Andrea Croveri 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 11:04)

La conferenza di ieri pomeriggio ha presentato ufficialmente Gianluca Petrachi come direttore sportivo del Torino, succedendo a Davide Vagnati. Le dichiarazioni vengono riportate tra le pagine dei giornali odierni, con approfondimenti in ottica futuro prossimo, soprattutto perché manca sempre meno all'inizio del mercato di gennaio.

Su La Gazzetta dello Sport, le parole di Petrachi vengono introdotte da quelle dichiarate da Urbano Cairo sull'addio di Vagnati, per poi passare alla presa di posizione del nuovo ds, anche nei confronti del mister granata. A riguardo, Petrachi ha dichiarato: "A Marco ho detto di fare il Baroni che conosco, di tirare fuori tutto quello che ha dentro". Nel frattempo, il tecnico sta preparando la sfida con la Cremonese di domani, oggi si capiranno le condizioni di Tameze.

Anche l'edizione torinese del Corriere della Sera riporta la conferenza di ieri. Petrachi si è mostrato carico e deciso. Priorità aggiustare la rotta, il modulo da qui a fine stagione sarà il 3-5-2 e il mercato si muoverà di conseguenza: "Lo spirito Toro deve entrare nel dna della squadra", poi: "Inizierò i colloqui con i giocatori chi vuole rimanere lo dovrà dimostrare e cercheremo di accontentare chi vuole andare via".

L'obiettivo dichiarato del nuovo ds è di dare una svolta e riportare alla squadra personalità. Proprio per questo, la questione mercato viene approfondita nei paragrafi di La Stampa. Alcuni degli acquisti fatti in estate sono già in bilico, tra tutti i più a rischio sono Aboukhlal e Ngonge, che finora non hanno reso come sperato. Sotto osservazione c'è anche Baroni, per adesso confermato da Cairo, ma a cui Petrachi ha chiesto di più. La sua è la difesa peggiore del campionato, quindi sarà necessario intervenire con degli acquisti. Intanto, la partita di domani contro al Cremonese si presenta come un test da superare.

Uno dei primi indiziati per puntellare la difesa potrebbe essere Marianucci, difensore del Napoli e della nazionale italiana Under 21, come riportato da Tuttosport: "Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna, però, credono fortemente nelle doti del centrale classe 2004, tanto da aver investito 9 milioni più 1 di bonus per portarlo in azzurro dall’Empoli. A causa della folta concorrenza il difensore livornese sta trovando ora poco spazio nelle fi le dei campioni d’Italia e probabilmente un semestre in prestito potrebbe risultare utile alla sua crescita. Ecco perché il Napoli ha aperto la porta a un possibile trasferimento: purché sia a titolo temporaneo". Intanto, la Primavera di Baldini si prepara per affrontare il Genoa oggi pomeriggio, e la Maratona chiama a rapporto i tifosi: "La tifoseria si dà appuntamento a domani, per «capire come reagire e come continuare a combattere questa presidenza".