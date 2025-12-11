Petrachi ritorno al futuro e l’addio di Vagnati: i temi granata sui giornali

Lo stesso tema viene riportato anche su Tuttosport . La chiamata alle armi di Petrachi ha sorpreso anche la squadra: "Nessuna fuga di notizie: una volta presa la decisione, il club ha diffuso la nota sul sito e sui social. Ed è lì, intorno all’ora di pranzo, che i calciatori del Torino hanno appreso della scelta del presidente Urbano Cairo di silurare l’ormai ex direttore tecnico per accogliere di nuovo in città Gianluca Petrachi". Il quotidiano ricorda il periodo di Petrachi trascorso in granata, a cominciare dalla chiamata dei peones fino ad arrivare a Bremer.

Anche sul Corriere Torino si parla della scossa ai vertici granata: "Il nuovo ds si è presentato ieri pomeriggio allo stadio Filadelfia insieme al presidente Urbano Cairo e si è subito immerso nella nuova realtà granata". Proprio dal Filadelfia sono arrivate buone notizie, ovvero: "Ieri sono tornati a lavorare in gruppo tre giocatori importanti, uno per reparto: Ismajli, Ilic e Simeone". Il quotidiano riporta anche l'asta di sport memorbilia in programma domani, venerdì 12 dicembre alle ore 11. Tra i lotti spiccano la maglia di Michel Platini della stagione 1985-1986, la casacca indossata da Zinedine Zidane contro il Rosenborg nel match del 1997 e la maglia del granata Martin Vasquez utilizzata nella finale di ritorno della Coppa Uefa 1992.