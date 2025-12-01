Pranzo indigesto contro il Lecce, Asllani si scusa: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino sui quotidiani in edicola

Matteo Curreri 1 dicembre - 10:31

Sui quotidiani in edicola il 1° dicembre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, l’attenzione è ovviamente rivolta alla gara andata in scena ieri al Via del Mare, che ha visto il Torino soccombere per 2-1. Una prestazione negativa, commentata da Baroni, che punta il dito sulle fragilità mentali, mentre Asllani chiede scusa per il rigore errato nel finale.

Corriere Torino apre con il titolo: “Non basta Adams”. “In casa il Lecce supera il Toro 2-1. Sotto di due gol, i granata ritornano in corsa con l’inglese. Asllani fallisce il rigore del pari”. Le dichiarazioni di Baroni: “Dobbiamo correggere le fragilità mentali. A un certo punto ci siamo sciolti e siamo venuti fuori ma era tardi”. Poi Asllani: “È giusto che mi assuma le responsabilità di questa sconfitta. Non avevo mai sbagliato un rigore, mi spiace per la squadra. Chiedo scusa”.

La Gazzetta dello Sport scrive: “Toro amaro. Asllani spreca il 2-2”. “Coulibaly e Banda lanciano il Lecce, non basta Adams”. “Uno-due dei giallorossi in 94 secondi. Lo scozzese riapre il match ma l’ex interista tira malamente il rigore al 90’”. E ancora: “Baroni non molla: ‘Siamo troppo fragili. Dobbiamo fare tutti di più’. L’analisi del tecnico granata: ‘Problema di mentalità, non di tattica. Ci confronteremo per toglierci di dosso i timori e ritrovare solidità’”. Le scuse di Asllani: “Ho calciato malissimo. Le finte di Falcone mi hanno mandato in tilt”. La moviola: “Rigore su Coco: granata in anticipo, il colpo è netto”. Le pagelle: “Vlasic uomo squadra, Zapata sale, Pedersen in apnea”. Da segnalare anche: “Adams terzo gol: viaggia al ritmo dell’anno scorso” e “Test per Ismajli. Lo staff vuole averlo per il Milan”.

Su La Stampa si legge : “Toro smarrito”. “Blackout granata a Lecce, al 91’ Asllani spreca il rigore del pari. Baroni sbaglia tutto: ‘Ma il problema è nell’atteggiamento’”. Le pagelle: “Cuore Vlasic, male Pedersen. Casadei in crisi”. Nell’edizione torinese: “Toro, Asllani chiede scusa per il rigore. ‘Mai un errore, ho proprio tirato male’”.

Tuttosport apre in prima pagina con: “Il Toro così non può più andare avanti”. All’interno: “Toro e Baroni senza carattere e senza coraggio”; “Nelle ultime 2 partite 1 punto e 7 gol subiti a causa di errori dei giocatori e scelte discutibili del tecnico, che torna a rischio: lunedì con il Milan diventa decisiva”. “Fragilità mentale guaio da risolvere”. Baroni: “Non siamo partiti come volevamo. E non si può subire un altro gol due minuti dopo il primo”. Le pagelle: “Casadei perde i duelli. Israel, un ritorno opaco. Zapata ha un’occasione di testa, poi combina poco. Ngonge entra e non se ne accorge nessuno. Vlasic lancia Adams (il migliore), però poi viene sostituito”. E ancora: “Il Toro è un colabrodo. Asllani: ‘Scusate’. L’albanese: ‘Ho calciato malissimo il rigore. Primi 30 minuti inaccettabili. Quando ci alziamo subiamo troppo’”. La moviola di Calvarese: “Per Mariani tutto facile. Il Var è ok”.