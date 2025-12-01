Sui quotidiani in edicola il 1° dicembre 2025 che si occupano delle vicende del Torino, l’attenzione è ovviamente rivolta alla gara andata in scena ieri al Via del Mare, che ha visto il Torino soccombere per 2-1. Una prestazione negativa, commentata da Baroni, che punta il dito sulle fragilità mentali, mentre Asllani chiede scusa per il rigore errato nel finale.
RASSEGNA STAMPA
Pranzo indigesto contro il Lecce, Asllani si scusa: i temi granata sui giornali
Corriere Torino apre con il titolo: “Non basta Adams”. “In casa il Lecce supera il Toro 2-1. Sotto di due gol, i granata ritornano in corsa con l’inglese. Asllani fallisce il rigore del pari”. Le dichiarazioni di Baroni: “Dobbiamo correggere le fragilità mentali. A un certo punto ci siamo sciolti e siamo venuti fuori ma era tardi”. Poi Asllani: “È giusto che mi assuma le responsabilità di questa sconfitta. Non avevo mai sbagliato un rigore, mi spiace per la squadra. Chiedo scusa”.
La Gazzetta dello Sport scrive: “Toro amaro. Asllani spreca il 2-2”. “Coulibaly e Banda lanciano il Lecce, non basta Adams”. “Uno-due dei giallorossi in 94 secondi. Lo scozzese riapre il match ma l’ex interista tira malamente il rigore al 90’”. E ancora: “Baroni non molla: ‘Siamo troppo fragili. Dobbiamo fare tutti di più’. L’analisi del tecnico granata: ‘Problema di mentalità, non di tattica. Ci confronteremo per toglierci di dosso i timori e ritrovare solidità’”. Le scuse di Asllani: “Ho calciato malissimo. Le finte di Falcone mi hanno mandato in tilt”. La moviola: “Rigore su Coco: granata in anticipo, il colpo è netto”. Le pagelle: “Vlasic uomo squadra, Zapata sale, Pedersen in apnea”. Da segnalare anche: “Adams terzo gol: viaggia al ritmo dell’anno scorso” e “Test per Ismajli. Lo staff vuole averlo per il Milan”.
Su La Stampa si legge : “Toro smarrito”. “Blackout granata a Lecce, al 91’ Asllani spreca il rigore del pari. Baroni sbaglia tutto: ‘Ma il problema è nell’atteggiamento’”. Le pagelle: “Cuore Vlasic, male Pedersen. Casadei in crisi”. Nell’edizione torinese: “Toro, Asllani chiede scusa per il rigore. ‘Mai un errore, ho proprio tirato male’”.
Tuttosport apre in prima pagina con: “Il Toro così non può più andare avanti”. All’interno: “Toro e Baroni senza carattere e senza coraggio”; “Nelle ultime 2 partite 1 punto e 7 gol subiti a causa di errori dei giocatori e scelte discutibili del tecnico, che torna a rischio: lunedì con il Milan diventa decisiva”. “Fragilità mentale guaio da risolvere”. Baroni: “Non siamo partiti come volevamo. E non si può subire un altro gol due minuti dopo il primo”. Le pagelle: “Casadei perde i duelli. Israel, un ritorno opaco. Zapata ha un’occasione di testa, poi combina poco. Ngonge entra e non se ne accorge nessuno. Vlasic lancia Adams (il migliore), però poi viene sostituito”. E ancora: “Il Toro è un colabrodo. Asllani: ‘Scusate’. L’albanese: ‘Ho calciato malissimo il rigore. Primi 30 minuti inaccettabili. Quando ci alziamo subiamo troppo’”. La moviola di Calvarese: “Per Mariani tutto facile. Il Var è ok”.
