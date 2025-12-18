Premier su Adams, 3 nomi per la difesa e uno in porta: i temi granata sui giornali

Le notizie odierne riguardanti il Torino FC presenti sui quotidiani

Andrea Croveri 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 11:01)

Nei quotidiani odierni si leggono parecchie novità, che vedono un Torino in preparazione della gara con il Sassuolo, ma anche la visita dei granata al Regina Margherita e l'avvicinarsi del calciomercato. Petrachi cerca nomi validi per la difesa, su cui c'è urgenza di coprire. Intanto, deve capire come muoversi sul piano cessioni.

Sulle pagine dell’edizione torinese del Corriere della Sera, si legge come Baroni stia puntellando gli ultimi preparativi in vista della partita con il Sassuolo, mentre Casadei, Gineitis e Anjorin si contendono il posto da titolare a fianco di Vlasic e Asllani. Spicca anche la visita della squadra al Regina Margherita dopo l'allenamento di ieri.

Sulle pagine di La Stampa si legge il nome di "Gigi Meroni": alla "Farfalla" è stata dedicata la mostra "Gigi Meroni. Il calciatore-Artista" al Museo della seta, a Como. Intanto, la sedicesima giornata di campionato si avvicina e Baroni ha quasi tutti i pezzi a disposizione. Quasi. Perché Masina e Coco sono impegnati in vista della Coppa d'Africa, dunque l'organico della retroguardia è limitato. Nonostante questo, non ci sono più dubbi sul modulo: rimane il 3-5-2. Le chiavi della difesa sono affidate a Maripan.

Il Cholito ha preso l’abitudine di fare passeggiate rilassanti a Superga nell’anello che circonda la Basilica sul Colle" scrive La Gazzetta dello Sport su un Giovanni Simeone che sembra sentirsi a suo agio a Torino, anche fuori dal campo. È proprio qui, però, che lo aspettano Baroni e compagni: l'argentino sta facendo un'ottima stagione, ma il ritorno di Zapata condizionerà inevitabilmente il suo impiego in campo, concedendogli meno minuti, ma anche più riposo.

Tuttosport apre il capitolo mercato, concentrandosi soprattutto sui possibili partenti. Quest'anno il reparto portieri è quello che ha sorpreso di più, soprattutto per via della rivelazione Paleari che vuole tenersi la maglia da titolare. Resta quindi da capire come muoversi sul fronte Israel che, di fatto, ha perso posto e minutaggio. Il Toro si guarda intorno e la possibilità che la sua esperienza in granata possa concludersi prima del previsto potrebbe farsi concreta. Il quotidiano fa il nome di un possibile sostituto: quello di Turati del Sassuolo. Intanto, si sentono sirene inglesi per Ché Adams che attende il rinnovo del contratto: "Il Brighton avrebbe individuato proprio nello scozzese il giocatore ideale per sostituire Danny Welbeck a fine stagione". Lato acquisti, l'urgenza riguarda la difesa: "Marianucci, ma non solo: il Made in Italy intriga il nuovo ds granata Gianluca Petrachi, che infatti tiene d’occhio pure Andrea Carboni del Monza (impiegabile sia da centrale sia da esterno sinistro). Dal canto suo, il club lombardo è interessato al giovane play Ilkhan, che in granata gioca poco. Petrachi segue anche Raphael Kofler. Il centrale altoatesino è uno dei migliori prospetti della B"