Il Torino pareggia a Cremona e si intasca la salvezza. Vediamo le notizie sul mondo granata nei quotidiani di oggi.

"Noi cuori granata desideriamo un presidente migliore, perché invochiamo un Toro migliore. Lo sapete, io la penso come i tifosi del Toro, che difatti vorrebbero ben altro, un’altra società, un’altra proprietà, una squadra più ambiziosa e ricca di valori. Un Toro capace di rappresentare per davvero la gente, i sentimenti, la storia granata, il tremendismo" ha dichiarato Paolo Pulici dopo l'evento del Toro Club “Valli Alto Canavese” come scritto su Tuttosport. Il quotidiano fa anche il punto sulla stagione del Toro, meno brillante con la Cremonese e che non può ancora permettersi di andare in vacanza: "Lo 0-0 dello Zini, arrivato una settimana dopo aver sbrigato la pratica salvezza con la vittoria sul Verona e al termine di una partita in cui il primo tiro in porta del Toro è stato al 94’, ha ricordato molto quelle prestazioni scialbe della scorsa primavera".

"Il mister D’Aversa ci ha dato una spinta in più e abbiamo migliorato in tanti aspetti, dentro e fuori dal campo. Ora c’è soltanto da finire bene la stagione. Il futuro? Si vedrà". Queste sono le parole di Duvan Zapata dichiarate ieri all'evento "Inside the Sport 2026" a Coverciano riportate su La Gazzetta dello Sport "Anche Gianluca Petrachi è stato protagonista della giornata. 'È bello ricevere dei premi perché evidentemente qualcuno si accorge del lavoro che si sta facendo'".

Anche su La Stampa vengono riportate le parole del capitano del Toro che offrono spunti anche in ottica mercato: "Vediamo che cosa accadrà - dice il capitano - e neanche io lo so: in teoria la permanenza è garantita, però in pratica non si sa mai". Con l'arrivo di Petrachi e l'esonero di Baroni il Toro deve necessariamente mettere le basi per un nuovo progetto. Il primo pilastro da individuare è necessariamente l'allenatore, D'Aversa è quindi sotto i riflettori. Il quotidiano mette in luce anche la Primavera, "Passo falso con il Genoa" dopo la sconfitta in trasferta. I granata potevano allungare sulla zona playout.

L'edizione torinese del Corriere della Sera titola "Paleari vola di nuovo". Sull'estremo difensore si concentra il quotidiano, contro la Cremonese il Toro ha ottenuto il secondo clean sheet in due gare e il portiere è stato protagonista con un grande intervento su un tiro di Bonazzoli. "Al netto degli episodi, la trincea del Toro sta recuperando fiducia e sicurezza. Ma domenica l’asticella si alzerà. All’Olimpico arriverà la capolista Inter, forte del miglior attacco del torneo".