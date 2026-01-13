Ricardo, la novità Castagne e le uscite di Ngonge e Israel: il Toro sui giornali

Tutte le notizie riguardo al Torino sui principali quotidiani di oggi

Andrea Croveri 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 10:44)

La partita di stasera che vede il Torino all'Olimpico di Roma per la Coppa Italia è il principale argomento di oggi delle testate giornalistiche. Il match viene analizzato da diversi punti di vista, chiedendosi in particolare quale potrebbe essere la formazione titolare. Mentre Baroni e i suoi uomini sono impegnati sul campo, Petrachi non molla la trattativa per David Ricardo. Intanto, sembra aver messo nel mirino un nuovo giocatore per rafforzare le fasce laterali.

La partita di Coppa Italia avrebbe dovuto essere un'opportunità per Israel per ritrovare il campo, ma lo scenario sembra cambiato. Tra le pagine del Corriere Torino si leggono le intenzioni del mister granata per l'incontro di stasera: "Baroni ha infatti deciso di ridurre al minimo il turnover, lanciando un segnale alla squadra: la Coppa Italia è un terreno di caccia, non è il cortile di casa dove fare esperimenti e rotazioni. L’obiettivo è dunque uno e uno solo: ottenere il pass per i quarti di finale contro l’Inter". Pare dunque difficile vedere l'81 del Toro di nuovo tra i pali. Lo sguardo va inevitabilmente sul mercato.

Nonostante la dichiarata intenzione di non fare turnover, è probabile che Baroni sfrutti il match per dare comunque a qualcuno la possibilità di riposare. Per La Gazzetta dello Sport, quel "qualcuno" dovrebbe essere Nikola Vlasic: "Spazio ai ventenni in un centrocampo che si reggerà lungo l’asse Ilkhan-Casadei, con la concreta possibilità di vedere Gineitis per dare un po’ di riposo a Vlasic". Il quotidiano analizza la partita sia sul fronte Torino, sia sul fronte Roma, e riporta anche le parole dell'allenatore Gian Piero Gasperini "Per la Roma la Coppa Italia è fondamentale, c’è sempre l’opportunità di fare la finale in casa. Ma il percorso è impegnativo, ad iniziare proprio da questa sfida con il Toro".

Anche Tuttosport riporta l'incontro con la Roma. Se il dubbio dietro è tra Ismajli e Tameze, in avanti Baroni punta su Adams e Simeone. Intanto, Petrachi si muove sul mercato in entrata, rilanciando l'offerta per David Ricardo, e anche su quello in uscita, per piazzare un Israel sempre più lontano. Ci sono però altri giocatori che potrebbero lasciare la città della Mole: "Torino e Napoli sono in stretto contatto negli ultimi giorni per cercare una soluzione per Cyril Ngonge. L’esterno oﬀensivo, infatti, è stato inserito dal club granata tra i partenti, anche se sabato sera un po’ a sorpresa Marco Baroni l’ha rilanciato contro l’Atalanta come titolare dopo un mese e mezzo".

Su La Stampa spunta un nome, quello di Timothy Castagne: classe 1995, oggi al Fulham, ex Leicester e Atalanta. Il giocatore piace a Petrachi, ma per portarlo a Torino ci sono parecchi nodi da sciogliere: la richiesta del club inglese oscilla tra gli 8 e i 10 milioni, cifre alte se si considera che il giocatore ha 30 anni e il contratto in scadenza l'anno prossimo. Per non parlare dell'ingaggio: 2 milioni a stagione. Insomma, la situazione è complicata, ma il Torino avrebbe bisogno di rafforzare non soltanto il tridente difensivo, ma anche le corsie laterali.