Rimonta a metà, stagione già finita? I temi granata sui giornali

Torino out, Inter in: le notizie riguardanti il Toro presenti sui quotidiani

Andrea Croveri 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 10:35)

Ieri sera si sono viste due partite. Prima di subire il secondo gol il Torino si è arroccato in difesa, succube di un'Inter forte nonostante il turnover. Ma chiudere le mura non è bastato: i nerazzurri hanno sfondato la porta per ben due volte e senza troppe difficoltà. Poi, la presa di posizione arrivata troppo tardi e la rimonta incompiuta. Vediamo cosa scrivono i quotidiani riguardo all'incontro di ieri.

Tuttosport mette subito le carte in tavola: Chivu ha osato e ha portato in campo un'Inter stravolta dal turnover, eppure il Torino ha mancato ancora la qualificazione alla semifinale: troppi errori in una difesa che continua a dimostrarsi fragile, come si nota soprattutto sul primo gol: "Obrador si è fatto aggirare con irrisoria facilità dall’esterno interista, mentre la frittata l’ha completata Tameze che ha perso colpevolmente le tracce di Bonny. E il Torino? Per tutto il primo tempo non ha mai centrato la porta". Il moto di orgoglio è avvenuto troppo tardi, ma tanto è bastato per soddisfare mister Marco Baroni, come riportato: "Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, potevamo fare meglio sui gol subiti, ma la squadra sta bene, è rimasta sempre in partita, credendoci. Sono contento. Dobbiamo anche considerare che c’erano dei ragazzi in campo che avevano pochi allenamenti con noi".

L'edizione torinese del Corriere della Sera titola: "Toro, rimonta a metà", e in effetti la frase riassume perfettamente l'incontro. Il Torino è entrato in partita paradossalmente dopo il secondo gol subito, tuttavia, un solo tempo a disposizione contro una squadra forte e organizzata è troppo poco. Il quotidiano scrive: "C’è un mix di orgoglio e rammarico per Baroni. «Potevamo fare meglio sui due gol subiti ma la squadra è viva e sta bene, è rimasta sempre in partita e ci ha creduto»".

Il match di ieri ha visto in campo anche parecchi giovani - va detto, soprattutto dalle parti nerazzurre - che hanno risposto bene alle richieste dei rispettivi allenatori. Baroni ha ancora fatto affidamento su quasi tutti i giocatori arrivati in inverno, come si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport: "A proposito di nuovi, Sandro Kulenovic brinda alla sua prima da titolare con il gol: è il terzo attaccante del Toro nelle ultime cinque stagioni a segnare un gol alla prima dall’inizio dopo Karamoh e Adams". Più in generale, il quotidiano guarda in avanti con fiducia: "Marco Baroni sta osservando, un passettino alla volta, il suo Toro tornare a riempirsi di fiducia".

Un piglio diverso si legge su La Stampa che senza giri di parole titola: "Stagione finita" e poi scrive: "L'illusione contro un'Inter svagata e imbottita di riserve o comunque di diversamente titolari (10 cambi rispetto a Cremona, i baby Cocchi e Kamate all'esordio dal 1') è durata mezz'ora". Ora il Toro è stato eliminato dalla Coppa Italia, e forse farebbe bene a guardarsi le spalle piuttosto che a guardare in avanti: solo due vittorie e ben cinque sconfitte nelle ultime sette partite tra campionato e Coppa Italia, e sabato c'è la sfida contro la Fiorentina che lotta per salvarsi. "All'alba di febbraio, la stagione è svuotata" è inciso sul quotidiano.