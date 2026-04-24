La difesa del Torino con Ismajli al rientro dalla squalifica contro il miglior attacco della Serie A. Questo è il tema tra le colonne de La Stampa. Il rendimento difensivo del Toro è migliorato ma ora il centrale albanese dovrà guidare i compagni nell'esame più difficile. La testata dedica anche un trafiletto alla riparazione del totem del Grande Torino, che era stato vandalizzato a Pasqua e alla sua ricollocazione davanti alla lapide a Superga.

Su Tuttosport il focus principale è il rinnovo di contratto di Nikola Vlasic e sull'intenzione di Urbano Cairo di proporgli un prolungamento fino al 2028 in risposta alle offerte. "Non soltanto Roma e Dortmund in azione sul croato, convinto di restare: il prolungamento al 2028 per cautelarsi" sottolinea il quotidiano. Ma il quotidiano torinese dedica anche una pagina alle parole della bandiera del Torino Claudio Sala, che ha raccontato al podcast Torostoria il suo excursus in maglia granata. La storica ala destra del Toro 1975/1976 nella sua narrazione ha rivolto un' attenzione speciale verso la stagione dell'ultimo scudetto granata e la coesione di quella squadra: da "Uno scudetto nato nel segno dell’amicizia" a "Con Ferrini bastava uno sguardo per capirci al volo". Infine, c'è anche un articolo sulla festa di Israel per il suo compleanno, con una cena che sa tanto di addio, vista una sua probabile cessione in estate. Piccolo trafiletto sul tema rinnovi: Ludergnani pronto a prolungare alla guida del settore giovanile granata, con il terzo portiere Siviero invece che ha rinnovato.

"Toro, casa Simeone. È un super Cholito al Grande Torino: e ora punta il poker", così titola La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sullo stato di forma del figlio d'arte, che cerca il quarto gol consecutivo nelle sfide interne. Secondo la Rosea, infatti, la punta del Toro, a quota 9 reti in campionato, sta svolgendo allenamenti speciali perché fiuta la possibilità della doppia cifra nel prossimo match contro l'Inter. In basso anche un riquadro dedicato all'infortunio di Anjorin e al rinnovo di Siviero.