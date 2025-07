Scambio con l’Empoli per Pezzella, poi Oristanio: i temi granata sui giornali

I temi di calciomercato, e non solo, legati al mondo granata nei quotidiani in edicola oggi: due nomi per la porta come dopo Vanja

Federico De Milano Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 10:55)

I quotidiani odierni si concentrano molto sul calciomercato del Torino come ad esempio Tuttosport che rilancia l'ipotesi di uno scambio con l'Empoli per un nuovo affare tra le due società dopo quello da poco concluso relativo ad Anjorin. Ai granata piace infatti Giuseppe Pezzella, terzino sinistro che potrebbe giocarsi il posto con Biraghi: "Con Sosa rientrato all’Ajax, serve un vice Biraghi sulla sinistra. In Toscana può invece tornare Pellegri: si lavora a un nuovo prestito dell’attaccante che prima dovrà però rinnovare con il Torino". Il giornale sportivo piemontese tratta poi anche il tema prossimo portiere del Toro. Come noto da tempo, Vanja Milinkovic-Savic potrebbe infatti cambiare aria e ci sono due opzioni italiane per i pali della squadra di Baroni: "Il Fenerbahce di Mourinho mette in vendita Livakovic e adesso sonda anche il portiere del Torino. E il Napoli non è ancora uscito di scena". I due nomi per il futuro della porta del Torino sono quelli di Falcone e Montipò.

Sulle colonne de La Stampa invece viene rilanciata un'altra idea di mercato per la trequarti del Toro. Oltre al nome di Ngonge, da tempo nei radar di Vagnati, c'è un ritorno di fiamma per Oristanio del Venezia: "Se il primo obiettivo resta Ngonge del Napoli, che si è avvicinato ulteriormente dopo l’accordo sulla sua valutazione (8/10 milioni totali), ma rimane da trovare quello definitivo sulle modalità di pagamento, il Torino nelle ultime ore si è catapultato su Gaetano Oristanio. Mancino, di scuola Inter, è approdato un anno fa al Venezia dopo l’esperienza al Cagliari. Costa 6 milioni di euro".

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone invece un approfondimento sui due infortunati del Toro, ovvero Duvan Zapata e Perr Schuurs. Entrambi saranno infatti al Filadelfia per il raduno per cercare di prepararsi il prima possibile e raggiungere una forma fisica ottimale in vista del loro rientro in campo. Il centravanti colombiano sogna già il ritorno a San Siro contro l'Inter per il debutto della nuova Serie A, ovvero proprio l'avversaria e lo stadio in cui si fece male ad ottobre 2024.

Infine, tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, viene dedicato spazio alla presentazione del primo nuovo acquisto del Torino. Tino Anjorin è infatti ufficialmente un nuovo innesto per la rosa di Baroni e la rosea lo presenta in questo modo: "Corsa, tecnica, gol e può coprire più ruoli. L'universalità è il valore aggiunto di Tino che nelle Under inglesi ha fatto anche il difensore. Nel calcio di Baroni Anjorin rappresenterà una pedina chiave. Aggiungerà qualità, introdurrà energie, soprattutto porterà soluzioni. Ad esempio, darà la possibilità a Baroni di poter variare moduli e interpretazioni delle partite".