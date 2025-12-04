Simeone punta il Milan, Primavera in caduta: i temi granata sui giornali

Le notizie sul Torino sui principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 4 dicembre - 10:30

Sui quotidiani in edicola il 4 dicembre 2025, che si occupano delle vicende del Torino, il focus si sposta in vista della gara di lunedì contro il Milan. Serve una scossa che può passare dai leader, come Zapata e Vlasic e c'è speranza per il recupero di Simeone e Ismajli. Intanto al Filadelfia si rivede Ilic. La Primavera in grande difficoltà: penultima in campionato e già estromessa dalla Coppa Italia. Extra campo, le dichiarazioni di Beppe Dossena, inserito nella Hall of Fame del Museo del Grande Torino.

"Baroni affida il timone ai suoi capitani" scrive Corriere Torino. "Zapata e Vlasic sono i riferimenti della squadra. Duvan cercherà il tris con il Milan". Le statistiche: "A Lecce Vlasic è stato il migliore in campo per numero di duelli (18) e il miglior granata per cross (5), palle recuperate (5) e dribbling (2). Zapata ha segnato 7 gol in Serie A al Milan, punito negli ultimi due incroci in maglia granata".

"Riecco Simeone" si legge su La Gazzetta dello Sport. "Il Cholito è guarito. Riabbraccia il Toro, ci prova per il Milan. Il via libera dopo l’ultimo esame: lavora da solo con lo staff. Baroni deciderà nel fine settimana". Lo scenario: "Si sta impegnando per rientrare lunedì.

E di sicuro tornerà a disposizione con la Cremonese". Sui social: "Giovanni carico "Speriamo di festeggiare con tanti gol".

Su La Stampa, le dichiarazioni di Beppe Dossena: “Il Toro non rischia ma stia attento. Mi piace Adams, aspetto Zapata”. L'ex granata: “I tifosi vorrebbero di più? Come si fa a non comprenderli. Per uscire dal limbo servono nuove idee e buone occasioni. Ormai il rapporto tra Cairo e la piazza non è recuperabile". Sull'edizione torinese: "Toro, missione Ismajli. Baroni vuole averlo già contro il Milan. Il tecnico spera di recuperare l’albanese in tempo per lunedì. E la Coppa d’Africa non aiuta: Coco e Masina sono in attesa".

"Toro, c'era una volta il futuro" apre Tuttosport in prima pagina. All'interno: "Da un flop all’altro. Toro, sprofondo Primavera. Penultima in classifica a rischio retrocessione e fuori dalla Coppa Italia. Da marzo sono già cambiati ben tre allenatori, ma le cause

della crisi sono da cercare altrove". "La squadra regina del vivaio in B? Una doppia vergogna per Cairo. L'identità, i valori e i maestri granata perduti negli anni: Bava, Comi, Asta...". "L’importanza di Ismajli è corsa contro il tempo. La peggior difesa del campionato lunedì contro il Milan, Baroni spera di recuperare il centrale per la gara contro la capolista: nel derby era stato il migliore". Dal Filadelfia: "Ilic è tornato a lavorare in gruppo". Le parole di Dossena: "Ricucire con Cairo? Ormai è impossibile". Il campione del mondo entra nella Hall of Fame del Museo granata insieme al campione d’Italia Renato Zaccarelli: "Capisco i tifosi che vogliono di più. Un presidente dovrebbe essere chiaro e promettere obiettivi raggiungibili, evitando i voli pindarici".