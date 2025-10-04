Simeone puntata doppia, ma che fine ha fatto Gineitis? I temi granata sui giornali

Simeone a due o da solo, mentre in centrocampo? La rassegna stampa di Toro News

Davide Bonsignore Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 10:33)

Sarà Lazio-Torino alle 15: queto l'impegno di giornata per il Toro che affronterà i biancocelesti all'Olimpico. Una sfida fondamentale soprattutto per Baroni, che ritrova la propria ex squadra e la ritrova in una sfida che potrebbe significare "in" o "out". A dare una visione generale della gara è l'edizione di Torino del Corriere della Sera, che descrive le linee guida che potrà seguire il Toro per la sesta giornata di Serie A: "Privo degli infortunati Anjorin e Ismajli, il Toro potrebbe lasciare il 3-4-2-1 per il 4-3-2-1. Davanti a Israel spazio a Maripan e Coco. C’è più scelta sulle corsie esterne, dove Pedersen e Nkounkou sembranoin vantaggio su Lazaro e Biraghi. A centrocampo largo ad Asllani e Casadei, con l’ultimo posto, in caso appunto di passaggio alla mediana a tre, conteso da Tameze e Gineitis. Tra le linee conferme in arrivo per Ngonge e Vlasic, a supporto di Simeone, con Adams e Zapata di scorta. 'La doppia punta è una soluzione possibile – conclude Baroni -. Duvan è pienamente al centro del progetto'."

In un Toro così bisognoso, c'è, però, anche bisogno di visioni alternative. Questo propone La Gazzetta dello Sport, che vede nella doppia punta tanto decantata da chiunque e ipotizzata da Baroni una soluzione probabile già dal primo minuto della sfida contro la Lazio: "L’indisponibilità di Ismajli spinge forzatamente al ritorno di una difesa a quattro, con un centrocampo composto da tre uomini nel quale il perno sarà Asllani. In attacco, dunque, il compagno di reparto di Simeone potrebbe essere Adams, con Ngonge a svolgere il ruolo più di scheggia impazzita nella zona del campo che va dal centro alla fascia destra. Simeone più Adams è una coppia che, ad oggi, non è mai partita dal primo minuto, in qualche modo ha fatto le prove generali nel secondo tempo del Tardini".

Simeone è il focus anche per La Stampa, ma soprattutto da un punto di vista "ideologico". La partita è fondamentale e occorrono certezze: una di queste è senza dubbio il "Cholito". Come non accadeva da tanto, Simeone sta giocando con continuità e per altro è sempre uno dei migliori dei granata. Non soltanto per la sua qualità, che i granata sperano di poter sfruttare al meglio, con l'argentino che potrà tornare a segnare tanto, ma anche dal punto di vista della grinta e del sacrificio, doti che in campo il "Cholito" mostra eccome: corre, scatta, torna indietro, fa a spallate...è decisamente un giocatore con lo "spirito Toro". E in questo momento serve come il pane.

Cerca certezze ma trova molti dubbi il centrocampo del Torino: i giocatori sono tanti ma su molti ci sono tanti quesiti aperti, come analizza Tuttosport. Asllani, per esempio, sarebbe dovuto arrivare molto prima, ma la sua utilità in società l'hanno capita soltanto con l'ingresso di Ilkhan contro il Modena. Il turco, per altro, dopo aver sorpreso nelle prime due uscite, è tornato misteriosamente fuori dai radar. Casadei è titolarissimo al fianco dell'albanese, ma ci sarebbe dovuto essere Anjorin, sostituto quantomeno numerico di Ricci. L'inglese, però, ha tanti problemi fisici e per questo finora ha trovato il campo soltanto per 37 minuti. Poi c'è Ilic, inizialmente sul mercato, poi titolare, poi punito in tribuna e ora nuovamente convocato. Una storia, quella del centrocampista serbo, che sembra non voler trovare continuità. Quindi c'è Tameze, che sembrava fuori dal progetto all'inizio, è in scadenza, eppure ha conquistato Baroni: ora entra sempre nel secondo tempo e contro il Pisa è stato titolare e addirittura capitano. Infine Gineitis, il più grande mistero: il lituano non gioca dall'ultima di agosto. Perché? Non lo sa nessuno, ma i fatti sono questi. Per la sfida di oggi contro la Lazio proprio il lituano sarà in ballottaggio con Tameze - se Baroni tornerà sul centrocampo a 3 - per affiancare Asllani e Casadei: vedremo quale sarà la scelta del tecnico.