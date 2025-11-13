Speranza Aboukhlal e due obiettivi in difesa per gennaio: il Toro sui giornali

Le notizie riguardanti il Torino sui quotidiani odierni presenti in edicola

Andrea Croveri 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 10:38)

Sono tanti i granata convocati dalle rispettive nazionali e Baroni deve fare i conti con solo undici giocatori di movimento a disposizione, tra cui Ngonge, Zapata e Simeone. I quotidiani di oggi offrono spunti e varietà, tra giocatori che sono impegnati nei match internazionali e altri che, al Filadelfia, vogliono approfittare della pausa per recuperare fiato e rilanciarsi.

La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla difesa del Torino: corta, sì, ma blindata. Il trittico difensivo provato da Baroni ha convinto, facendo molto meglio rispetto ai problemi e ai buchi mostrati dalla linea a quattro, e continua a mostrare segnali di crescita. Coco, su tutti, è il più costante: zero minuti saltati in campionato e nessun cartellino giallo. Tutti e tre i difensori sono ora impegnati con le rispettive nazionali, insieme a loro anche Masina.

Al Filadelfia sono rimasti solo in 14, solo undici uomini di movimento. Lo ricorda Tuttosport che ne approfitta anche per trattare il tema caldo di mercato: un nuovo innesto per la difesa. I nomi più gettonati sono quelli di Giorgini e Kapuadi, il primo in mostra alla Juve Stabia, l'altro del Legia Varsavia. C'è un però un nodo da sciogliere: "Il Torino ha infatti il problema di aver già occupato tutti i posti a disposizione nella lista dei 25 calciatori iscrivibili al campionato, tanto che a settembre sono stati esclusi sia Perr Schuurs, sia Saba Sazonov".

Su La Stampa si ricorda Salvatore Garritano, ex granata venuto a mancare nella giornata del 12 novembre, ricordato per il gol che ha consentito al Torino di sorpassare la Juventus nel '76, e di conseguenza di vincere il campionato. Il quotidiano dà spazio anche alle nazionali, in particolare degli Azzurri che sfideranno l'Estonia di Perciun. Si esce poi dal campo, ma non dalla passione per il Toro, perché "Itifosi granata non hanno confini": in Argentina si "vede il granata sventolare a El Bolson dove la Patagonia urla tutta la sua bellezza". Proprio in quella città, a due passi dal Cile, è nato un nuovo Toro Club.

Il Corriere Torino vede un Aboukhlal alla riscossa, che vuole sfruttare il tempo al Filadelfia per fare bene e trovare minuti e spazio nel nuovo modulo: "Il passaggio al 3-5-2 rischia di limitare gli spazi per Aboukhlal, giocatore che predilige muoversi sulla fascia, ma le caratteristiche dell’ex Tolosa potranno fare molto comodo a Baroni. Un primo e piccolo assaggio delle sue qualità è arrivato nella vittoriosa trasferta in casa della Roma".