Test in campo con l’Udinese, occhi su David Ricardo: i temi granata sui giornali

Andrea Croveri 7 gennaio - 10:26

Oggi il Torino è atteso dalla sfida casalinga contro l’Udinese e i quotidiani odierni fanno il punto sulla situazione in casa granata, tra i preparativi per il match di Serie A e le dinamiche di calciomercato. Obiettivi e priorità sono chiari: sul mercato, con Masina impegnato in Coppa d’Africa - il suo Marocco è approdato ai quarti di finale - la difesa si è ulteriormente assottigliata. Sul fronte campionato, il Toro occupa una posizione di metà classifica: meno dieci dal Como sesto, più undici sulla Fiorentina diciottesima.

Per La Stampa la partita di Verona rappresenta il punto da cui ripartire: le novità e le scommesse messe in campo da Baroni hanno ripagato, da Ilkhan ad Aboukhlal passando per Casadei. Il quotidiano si sofferma proprio su quest’ultimo, con il Toro che tiene un occhio sul campo e uno sul mercato. La gara di oggi sa di test: "Le 5 sfide che aspettano la squadra di Baroni a gennaio rappresentano il migliore degli esami per capire la strada migliore da percorrere. Un casting a campionato aperto".

Con il Verona si è sbloccato Simeone, ora tocca ad Adams e l'incontro con l'Udinese sembra essere una buona occasione. Tuttosport evidenzia come l'attaccante sia andato in gol due volte contro i bianconeri lo scorso anno, l'unica squadra a cui ha segnato sia all'andata e sia al ritorno. Baroni lo aspetta e lo sprona, anche se lo scozzese sa di essere in ballottaggio con Zapata per la maglia da titolare. Le conferme sono in difesa, con Coco, Ismajli e Maripan, mentre si attendono sviluppi sull'asse di mercato Italia-Brasile, con Petrachi che vuole portare in Serie A David Ricardo, difensore mancino con cui si cerca l'intesa.

Sull’edizione torinese del Corriere della Sera il tema è quello del momento di fuoco per il Toro, che questa sera chiude il girone di Serie A con l’Udinese e tra tre giorni sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta: "Baroni medita di confermare in toto o quasi la formazione che domenica ha sbancato il Bentegodi, offrendo una delle migliori prove stagionali. E pazienza se il ciclo di ferro (5 partite nei prossimi 17 giorni) consiglierebbe qualche rotazione. Il cambio più probabile, forse l’unico, è in attacco. Zapata ha infatti ottime chance di ottenere un posto dal primo minuto, in coppia con uno tra Simeone (favorito) o Adams".

In vista della gara di stasera, il punto più saldo resta Nikola Vlasic. La Gazzetta dello Sport, però, racconta di un Marco Baroni in cerca di conferme, soprattutto da Ilkhan, che contro il Verona si è preso la regia del centrocampo convincendo e che ora è chiamato a dare continuità: "La tentazione è quella di confermare le novità viste contro l’Hellas, iniziando dalla dinamicità di Emirhan Ilkhan come play in mezzo al campo e passando per la spinta di Zakaria Aboukhlal da quinto di sinistra, una posizione che per l’ex T olosa era nuova ma che ha dimostrato di saper interpretare con propositività e attenzione, anche nella fase difensiva".