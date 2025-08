Torino, ansia Zapata e mercato con Coco e Simeone: i temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Matteo Curreri 5 agosto - 10:39

Corriere Torino dedica un approfondimento a Franco Israel: “Israel. La scelta del Toro. Dopo Milinkovic-Savic, in porta l’uruguaiano campione sudamericano con il Nacional Under 20”. Spazio anche al tema Robaldo: “I ragazzi del Toro pronti a prendersi il nuovo Robaldo. Lunedì l’Under 15 e l’Under 16 al lavoro nella casa del vivaio granata, poi arriverà la Primavera”.

La Gazzetta dello Sport si concentra invece sul primo “Mese da Toro” di Marco Baroni alla guida del Torino, approfondendo vari aspetti: dalle “Fondamenta: spirito granata e gruppo d’acciaio”, passando per “Le idee: calcio relazionale e moduli fluidi per un nuovo corso”, fino alla “Comunicazione: stile, modi e parole per riaccendere l’entusiasmo”. In un trafiletto in basso si legge: “Passi avanti per Israel. Ripresa graduale in palestra”.

La Stampa titola: “Ansia Zapata: il rientro slitta ancora. E il Toro stringe i tempi per Simeone”, puntando l’attenzione sui test che rivelano come il colombiano sia ancora lontano dal pieno recupero e resterà fuori almeno un altro mese. Per questo, entro fine settimana, si punta a chiudere per il Cholito. C’è anche un focus sulla questione stadio, con l’intervista all’ex assessore Paolo Peveraro: “L’Olimpico può rendere come lo Stadium. Cairo fa bene a chiedere pari condizioni”. Tornando al mercato, La Stampa si concentra sul reparto difensivo: “Coco, Spartak ci riprova. Il Toro su Idzes e Amenda”.

Tuttosport segue lo stesso filone: “Toro-Spartak con il rilancio. Affare Coco, svolta Idzes”, con Vagnati che chiede almeno 16 milioni al club russo. Continuano i contatti con il Venezia per gli obiettivi Oristanio e Idzes. Elmas resta centrale nei pensieri del Torino: “E il Lipsia manda un messaggio ai granata ‘Elmas sta bene’. Per ora niente sconti”. Il macedone ha giocato nell’amichevole tra il club tedesco e l’Atalanta. Al termine del match, l’allenatore del Lipsia, Werner, ha dichiarato: “Non è una situazione semplice per lui, ma la sta gestendo nel modo giusto. Si sta allenando bene e non si sta lasciando abbattere”.

Ancora mercato con la trattativa per Simeone: “Simeone, ci siamo! L’intesa è ai dettagli oggi il summit finale”. L’accordo con il Napoli per il Cholito è sempre più vicino: si va verso un trasferimento definitivo tra i 6 e i 7 milioni di euro.

Infine, focus su Alieu Njie: “Toro, la rinascita di Njie dopo 6 mesi e 2 cadute”. Lo svedese è reduce da una frattura al malleolo subita a febbraio e da successivi problemi al polpaccio. Ora ha svolto il primo allenamento in gruppo al Filadelfia.