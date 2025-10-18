Torino-Napoli, partita degli ex dentro e fuori dal campo: il Toro sui giornali

Il Corriere Torino sottolinea la partita da ex di Simeone, che ai microfoni di DAZN ha raccontato la difficoltà nel lasciare Napoli, ma anche la spinta che lo ha portato al Toro: "La mentalità del Toro mi ha fatto scegliere di venire qui. Mi sento molto in sintonia con questi colori, con l’idea di dare sempre tutto." Ora l’obiettivo, spiega il quotidiano, è quello di rilanciarsi in una squadra rinnovata e ambiziosa, come conferma lo stesso giocatore: "Sono convinto che questo Toro sia una squadra forte."

Tuttosport dedica spazio al duello tra Conte e Baroni, sarà una sfida tattica importante ricordando che l’attuale campione d’Italia non batte il mister granata dal 2009. Il quotidiano si concentra anche su Simeone, che ha raccontato ai microfoni di DAZN i suoi primi giorni al Torino e la visita a Superga: "Quando arrivi in un club devi sapere cosa stai rappresentando" aggiungendo: "Superga è un posto che rappresenta un momento tragico, ma c'è un'energia molto bella." Tuttosport infine apre una finestra anche sul settore giovanile, sottolineando l’impegno della Primavera di Baldini contro il Frosinone, preludio a un sabato di calcio intenso in casa Toro.

La Gazzetta dello Sport: TaLa Gazzetta dello Sport sottolinea il tema dei molti ex tra Torino e Napoli: da Buongiorno a Simeone, da Milinkovic Savic a Ngonge, fino a Zapata ed Elmas. Una sfida che intreccia storie e legami, come quello della fascia da capitano che unisce Buongiorno e Vanja Milinkovic-Savic. Sulla partita è intervenuto anche Gian Piero Ventura, ex allenatore di entrambe: "Il Napoli è più forte ma per me è anche vero che il Torino ha una buona squadra, destinata a concorrere per l’Europa se riuscisse a mettere assieme e subito una serie di risultati"