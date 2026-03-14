Torino-Parma 4-1, Vlasic è sempre più d’oro: i temi granata sui giornali

Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti il Toro: ecco tutte le ultime novità

Andrea Novello Redattore 14 marzo - 10:10

Il Toro ottiene una vittoria fondamentale per 4-1 contro il Parma e stacca di 9 punti la zona retrocessione, in attesa di capire i risultati delle altre squadre, che lottano per salvarsi. Un Vlasic in grande spolvero, l'attacco che funziona e l'importanza dei tre punti: queste le principali tematiche affrontate dai giornali di oggi in merito al mondo granata.

L'edizione odierna di Tuttosport apre con la vittoria per 4-1 contro il Parma di ieri sera, in cui esalta la prestazione di Vlasic come uno dei migliori in campo insieme a Simeone autore del primo gol granata. Giudicata positiva e molto attenta anche la prova dei difensori granata, mentre attribuisce qualche colpa a Paleari sul gol subito da Pellegrino. Focus anche sull'attacco granata dove Simeone è diventato il miglior marcatore stagionale dei granata con sette reti, superando il massimo realizzato nel periodo in maglia Napoli di 6 gol. Il giornale sottolinea anche la presenza dei tre attaccanti sui gol: Simeone apre, Adams fa segnare Ilkhan e avvia l'azione del terzo gol granata e Zapata cala il poker.

La Stampa, invece evidenzia l'impatto dell'arrivo sulla panchina granata di D'Aversa, che ha portato sei punti in tre partite e maggiore concentrazione e qualità nel gioco espresso dai suoi giocatori. Il quotidiano sottolinea anche il proseguire della contestazione, che anche ieri ha visto lo Stadio Grande Torino semi deserto. Spazio anche alla Primavera di Baldini, che oggi alle 11 ospita l'Inter ad Orbassano in un match importante per continuare la risalita verso la salvezza.

"Simeone leader, Zapata eurogol, i granata volano" si legge nel taglio centrale delle pagine dedicate al Toro dalla Gazzetta dello sport. Anche qui viene esaltata la prestazione dei ragazzi di D'Aversa, soprattutto quella di Vlasic, Simeone, Ché Adams e Ismajli, capace di portare esperienza alla retroguardia. Nel taglio basso sottolinea il primo gol per Ilkhan in Serie A. C'è anche spazio per le parole di Cairo che attacca le scritte di Masio definendole terribili ai microfoni durante il post partita.

Nel Corriere di Torino focus sulle parole di mister D'Aversa che commenta così la sua seconda vittoria con i granata: "Sono quelle partite che possono cambiare classifica e prosieguo del campionato, ho abbracciato anche chi non ha giocato, perché vederli così partecipi dà grande soddisfazione". Simeone, invece elogia la prestazione del compagno Vlasic e svela il segreto della sua forma: "Per correre così tanto è andato a dormire alle nove e mezza".