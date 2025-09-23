Torino, un avvio con numeri da Serie B: i temi granata sui giornali

Il Torino ha iniziato il campionato in maniera completamente negativa, numericamente si tratta di uno dei peggiori avvii dell'era Cairo. Dopo la sconfitta per 5-0 alla prima di campionato con l'Inter è arrivata ora la gara contro l'Atalanta, in cui i granata hanno perso 3-0. Tuttosport nella propria edizione odierna si focalizza sui numeri disastrosi ottenuti dai granata in questo avvio, spiegando che si tratta di statistiche da retrocessione: "Ciò che non ci si aspettava (o almeno non ci si augurava) è che dopo le prime quattro giornate il Torino avesse la peggior difesa della A con 8 reti subite (come il Lecce) e il peggior attacco con un solo gol realizzato (come il Parma)".

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si focalizza su Giovanni Simeone, uno degli unici granata ad aver salvato la faccia nella gara contro l'Atalanta:. "Il comportamento di Simeone è stato irreprensibile. Nei 69 minuti passati in campo, l’attaccante è stato il migliore del T orino per tiri nello specchio (2) e tiri parati (2), ma anche per i duelli nei quali è stato coinvolto (13) e per i falli subiti (2). Al di là dei numeri, però, sono state la voglia dimostrata in campo e la qualità di alcuni suoi gesti a colpire chi era in tribuna".