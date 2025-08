Torino-Venezia asse caldo, mentre Perciun e Njie… I temi granata sui giornali

Le pagine sul Torino dei principali quotidiani oggi in edicola

Davide Bonsignore Redattore 3 agosto - 10:30

Calciomercato sì, ma non solo. Anche tanto campo tra gli approfondimenti in edicola oggi. A parlare di calciomercato è Tuttosport, che fa una panoramica completa dei contatti che ci sono tra Torino e Venezia. Da una parte la relazione con i lagunari è partita con la ricerca da parte dei granata di Gaetano Oristanio, profilo ritenuto molto futuribile e in grado di giocare come vice Ngonge. La distanza tra i club riguarda non tanto il prezzo, con una richiesta da parte del Venezia intorno agli 8 milioni di euro, quanto la formula: Cairo vorrebbe un diritto di riscatto, facendo resistenza alle richieste di acquisto a titolo definitivo o obbligo. Dall'altra parte il Torino ha sondato il terreno anche per quanto riguarda Idzes: la trattativa con lo Spartak Mosca - alla quale i granata chiedono oltre 15 milioni per Coco - ha aperto alla possibilità che si verifichi un ulteriore bisogno nella difesa di Baroni. I lagunari chiedono 10 milioni per il difensore indonesiano. Così doppia trattativa nella quale il Torino potrebbe pensare di inserire Ciammaglichella: il talento azzurro potrebbe partire a titolo definitivo dopo i 6 mesi di prestito alla Ternana e i lagunari apprezzano il profilo.

Dall'altra parte c'è un nuovo acquisto che ancora non è arrivato in gruppo. La Stampa approfondisce la situazione di Cyril Ngonge: "Ci sono voluti dieci giorni per rimettere a posto l’attaccante, arrivato senza aver quasi mai fatto un allenamento con Conte". Così una preparazione in solitaria, lontano dalle amichevoli contro Cremonese e Monaco e nel tentativo di trovare nel più breve tempo possibile la migliore condizione. E in effetti da domani - alla ripresa degli allenamenti - Ngonge sarà progressivamente inserito in gruppo e partirà con i compagni alla volta di Valencia, in vista dell'amichevole del 9 agosto.

Corriere Torino vede altre notizie positive sul campo. In questo caso si parla di rientri non dalla preparazione ma dall'infermeria. Sergiu Perciun ha smaltito il virus influenzale che lo teneva lontano dal campo, così come Alieu Njie ha terminato la riabilitazione legata al fastidio al polpaccio causato dall'infortunio alla caviglia che lo aveva tolto dal campo a metà della scorsa stagione, proprio quando lo svedese stava andando molto bene tra i grandi. C0sì i due giovani talenti avranno la possibilità di tornare in gruppo, di conoscere il nuovo allenatore ma soprattutto di farsi conoscere da lui. Njie ha - per certi versi - il posto assicurato: sarà lui il secondo sulla fascia sinistra. Perciun, invece, deve conquistare il proprio spazio, ma dalla sua ha la duttilità: può giocare sia come esterno destro sia come trequartista dietro la punta. Se prosegue sulla strada mostrata nel finale della scorsa stagione, potrà essere un'arma in più per Baroni.

C'è chi, invece, ha il posto garantito ma deve fare il salto di qualità: è il caso di Cesare Casadei. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento al centrocampista granata che vivrà la sua prima vera stagione da titolare fra i grandi. In questa preparazione estiva Baroni l'ha provato come elemento nella mediana a 2 del 4-2-3-1...e quello sarà il suo ruolo in stagione. Dopo una buona - tutto sommato - seconda metà di stagione con Vanoli, per l'ex Chelsea questa può essere un'occasione per dimostrare di poterci stare comodo nei panni di un talento affermato in Serie A. A maggior ragione con la consapevolezza di essere guidato da un tecnico che fiducia ne ha eccome: non si dimentichi che già alla Lazio Baroni voleva Casadei, salvo poi vederselo soffiare proprio dalla sua attuale squadra.