Torna Adams, ma non i tifosi. E intanto arriva il Parma: i temi granata sui giornali

Andrea Croveri Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 10:22)

L'arrivo di D'Aversa ha messo in discussione le gerarchie che si stavano creando con Baroni, tra queste c'è anche quella che riguarda il play di centrocampo. Il Corriere della Sera, nella sua edizione torinese, si concentra su Matteo Prati, schierato alla prima occasione dal nuovo tecnico contro la Lazio - complice anche l'espulsione di Ilkhan contro il Genoa - e in grado subito di convincerlo: "D’Aversa attende ulteriori conferme nel fondamentale anticipo di venerdì contro il Parma all’Olimpico, lo stadio dove Prati ha segnato il suo unico gol stagionale (ma con la maglia del Cagliari)".

Intanto, si rivede Adams: "rimane negli occhi quel mancato controllo mentre stava per scoccare il novantesimo, quello splendido filtrante di Vlasic sul quale lo scozzese, comunque bravissimo a scegliere il tempo giusto per inserirsi, non è riuscito a orientare il rimbalzo del pallone di esterno — non era semplice — per mirare con il destro a quella bella porzione di specchio della porta che si era improvvisamente aperta nella difesa del Napoli" scrive La Gazzetta dello Sport. Le qualità dello scozzese sono indubbie, così come è indubbio che anche questa sua stagione si stia dimostrando nel complesso positiva. Occorre ritrovare un po' di smalto e la via del gol. Questa sera, "a Sesto San Giovanni, il portiere del Torino Alberto Paleari riceverà il Premio "Amico dei Bambini"'.

Il ritorno di Adams mette sotto i riflettori una questione a cui D'Aversa dovrà trovare soluzione. Perché anche Casadei si è messo in luce nel ruolo di trequartista, dunque il tecnico dovrà capire come muoversi nel reparto offensivo in modo da valorizzare al meglio i suoi uomini. Il potenziale c'è, tuttavia bisogna lavorare ancora sulla concretezza e sugli errori, come sottolinea La Stampa.

A Torino arriva il Parma, ma non tornano i tifosi. "Lo sciopero del tifo deciso a fine gennaio da tutti i gruppi organizzati della Maratona ha fatto subito... colpo, coinvolgendo anche la Primavera (entrambe le Curve sono sempre rimaste vuote) e altre migliaia di persone (assenti) tra le Tribune e i Distinti, sia considerando gli abbonati sia quanti erano soliti acquistare biglietti per singole partite" si legge su Tuttosport. Sul tavolo, ci sono i rinnovi di Adams e Maripan. Sul primo, l'intenzione è di allungare la durata del contratto, il secondo sembra invece allontanarsi dalla piazza.